Noviembre iniciará en unos cuantos días, lo que significa que PlayStation Plus consentirá a sus suscriptores muy pronto. Sony reveló esta mañana los juegos mensuales que los usuarios de PS Plus Essential, PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe) podrán conseguir sin costo adicional.

Hay muy buenas noticias para los jugadores de PS5 y PS4, pues el servicio ofrecerás más juegos mensuales de lo habitual. Esto gracias a que incluirá una colección de una popular saga AAA. Normalmente, PlayStation Plus ofrece sólo 3 juegos mensuales, pero en unos días será posible conseguir 6 atractivos títulos en total.

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PlayStation Plus ofrecerá estos 6 juegos durante noviembre

Los planes Extra y Premium (Deluxe) se han convertido en los más populares del servicio debido al gran valor que ofrecen. La buena noticia es que Sony no se ha olvidado de consentir a los suscritores Essential de PlayStation Plus con atractivos juegos mensuales. Como te comentamos, noviembre será un gran mes, pues se podrán conseguir más juegos de lo normal.

Para empezar, el servicio ofrecerá un juego ideal para la temporada de Halloween. Nos referimos a Dead Island 2, secuela de Deep Silver que nos lleva a una versión postapocalíptica de Los Ángeles en una peligrosa aventura con toques de terror y supervivencia.

La secuela tardó años en llegar y, al final, no cumplió las expectativas de todos los fanáticos de la franquicia. Sin embargo, su llegada a PlayStation Plus es una excelente oportunidad para probarlo y sacar nuestras propias conclusiones.

Durante noviembre habrá más juegos de lo normal gracias a Tomb Raider IV – VI Remastered. Como su nombre lo indica, la colección de aventuras de Lara Croft incluye las remasterizaciones de 3 juegos muy queridos: Tomb Raider: The Last Revelation, Tomb Raider: Chronicles y Tomb Raider: The Angel of Darkness, que estarán disponibles para PS5 y PS4.

Por último, pero no por eso menos importante, está Monster Train 2, título independiente de Shiny Shoe que perfeccionó la fórmula de su ya adictiva primera entrega. En caso de que no conozcas la saga, te contamos que es un roguelite de construcción de mazos que te mantendrá enganchado por horas.

Los nuevos juegos mensuales de PlayStation Plus estarán disponibles del 3 al 30 de noviembre. Por otro lado, es importante que recuerdes que quedan muy pocos días para conseguir los juegos de octubre sin costo adicional. Abajo están los títulos que ofrecerá el servicio durante noviembre.

Dead Island 2 (PS5 y PS4)

Tomb Raider IV – VI Remastered (PS5 y PS4)

Monster Train 2 (PS5)

Estos son los juegos mensuales que estarán disponibles en PlayStation Plus durante noviembre

Aún hay tiempo para conseguir los juegos mensuales de octubre

El mes acabará muy pronto, así que quedan muy pocos días para conseguir los juegos mensuales de octubre sin costo adicional. Por si no lo recuerdas, PlayStation Plus ofrece F1 25, título de EA y Codemasters que lleva los simuladores de automovilismo a un nuevo nivel.

Hunt: Showdown 1896, el shooter de Crytek que combina PvP y PvE con elementos de terror y supervivencia, también está disponible gratis; sin embargo, es importante recordar que el título fue cambiado a última hora por Hello Neighbor en una región.

Por último, PlayStation Plus ofrece Earth Defense Force: World Brothers 2, título de YUKE’S y D3PUBLISHER. Estos juegos estarán disponibles sin costo adicional hasta el próximo 2 de noviembre.

Los juegos de octubre para los usuarios de PlayStation Plus desaparecerán pronto

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