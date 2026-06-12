Grand Theft Auto VI tiene todo lo necesario para ser uno de los lanzamientos más importantes de la industria en toda la historia; no es una exageración, pues los pronósticos indican que venderá millones de copias en cuestión de horas. Es natural que el resto de compañías quieran mantenerse lo más lejos de él, pero el estudio responsable de Phantom Blade: Zero no es uno de ellos.

El título de fantasía oscura promete hacer las delicias de los fanáticos de la acción gracias a sus mecánicas hack and slash y su increíble ambientación. Pero en el gran esquema de las cosas, es un proyecto pequeño en comparación con el titán imbatible que parece ser el sandbox de Rockstar Games.

¿Acaso el estudio S-Game le tiene miedo a GTA VI? En lo absoluto, razón por la que Phantom Blade: Zero debutará pocas semanas antes del título de mundo abierto. Eso sí, hay otra cuestión que realmente preocupa a los desarrolladores detrás de esta nueva franquicia.

Video relacionado: ¡El gaming está vivo! Como si E3 nunca se hubiera ido

A S-Game le da igual estrenar Phantom Blade: Zero muy cerca de GTA VI

Sin exagerar, Grand Theft Auto VI será un agujero negro que atraerá la atención de miles de jugadores antes, durante y después de su lanzamiento. Muchas compañías están aterradas e intentaron estrenar sus próximos proyectos lo más lejos del videojuego protagonizado por Jason y Lucia.

En consecuencia, septiembre y octubre son meses particularmente ocupados debido a que debutarán un montón de títulos con apenas días de diferencia en el mejor de los casos. La competencia será tan reñida que un juego ya se vio en la necesidad de retrasar su lanzamiento de último minuto.

Phantom Blade: Zero iba a debutar el 9 de septiembre, pero sufrió un retraso y ahora llegará a las tiendas el 29 de octubre. Ese cambio es totalmente ajeno a GTA VI, pues simplemente responde a las necesidades del proceso de producción. Así lo reveló el director Qiwei Liang de S-Game en una charla con PC Gamer.

El creativo negó la idea de que el ajuste en el calendario de estreno sea un movimiento para alejarse de un mes particularmente ajetreado. “No nos preocupa nada de eso. Solo nos centramos en la calidad del producto. No creo que la competencia influya demasiado en el éxito de una obra. Solo importa el producto en sí”.

Qiwei Liang señala que “99% de la decisión [del retraso] se basó en el desarrollo”. Pero, ¿acaso el estudio está preocupado por debutar 3 semanas antes de Grand Theft Auto VI? De ningún modo, pues el desarrollo asegura que les da igual cuáles son los juegos que debutarán antes o después de su propuesta de acción.

“No pensamos en lo que pasa allí. Ni siquiera pensamos en la competencia, en lo que se lanzará antes o después. Lo que importa es lo pulido que esté el juego, y si tenemos 1 o 2 meses más, podemos corregir más errores y hacer más optimizaciones para no tener que lanzar un parche enorme el primer día”, comentó el director de Phantom Blade: Zero.

A Phantom Blade: Zero no le importa debutar cerca de GTA VI

A Qiwei Liang le preocupa más la crisis de hardware y el colapso de la RAM

Mientras el resto de la industria huye desesperada de GTA VI, a los desarrolladores de S-Game les preocupa un problema muy grave que afecta directamente a los jugadores: los aumentos constantes en los precios del hardware. Debido a la alta demanda de las memorias RAM y otros componentes, los costos subieron considerablemente en los últimos meses.

Para el director de Phantom Blade: Zero, la crisis podría ocasionar que muchos jugadores simplemente se abstengan de actualizar su PC. De igual forma, esta problemática también provocó que el PS5, Xbox Series X|S, Steam Deck y Nintendo Switch 2 sean menos accesibles.

“Este año, el precio del hardware sube, y las personas que deseaban reemplazar su hardware podrían posponer su plan de actualización de equipos. Por lo que creemos que debemos permitir que el juego sea jugado por la mayor cantidad de fans sin que disminuya la calidad”, comentó Qiwei Liang.

A los desarrolladores de Phantom Blade: Zero les preocupa mucho más la actual crisis de RAM y hardware

Pero dinos, ¿jugarás el RPG de acción antes que Grand Theft Auto VI? Déjanos leerte en los comentarios.

Da clic aquí para encontrar más información sobre Phantom Blade: Zero.

Video relacionado: ¿Estamos listos para lo que Rockstar nos prepara con GTA VI?

Fuente