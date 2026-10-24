Faltan algunos años para el inicio de la nueva generación, pero cada vez surgen más detalles relacionados con el PlayStation 6 y las posibles novedades que nos ofrecerá. Una reciente patente de Sony da pistas sobre una de las peculiaridades que tendría la consola y que la harían única respecto a XBOX Project Helix y Nintendo Switch 2.

Un documento que acaba de salir a la luz sugiere que el PS6 llevará a otro nivel una atractiva tecnología que ya está disponible en el PS5. De hacerse realidad, la consola de próxima generación nos ofrecería una experiencia de juego más inmersiva y a los desarrolladores nuevas oportunidades para sorprendernos.

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Patente da pistas sobre la tecnología háptica del PlayStation 6

Una de las innovaciones más llamativas del PS5 es su apuesta por la tecnología háptica, presente en el DualSense. Representa una evolución al sistema tradicional de vibración, pero también ofrece oportunidades de experimentar con el diseño sonoro de los juegos. Pues bien, el PlayStation 6 podría apostar por una evolución de dicha tecnología o, al menos, así lo sugiere la patente de Sony.

En el documento, llamado “Sistema y método de procesamiento de audio”, se revelan detalles de una tecnología que utilizaría el sonido para ofrecernos nuevas experiencias de juego. En teoría, el sistema analiza los sonidos de forma anticipada para darnos señales e información para que podamos actuar de manera más rápida ante ciertas situaciones, como la aparición de enemigos en pantalla.

La patente propone algo interesante: no todos los sonidos de un videojuego cumplen la misma función. Algunos crean la atmósfera de los títulos, mientras que otros nos avisan que algo importante está a punto de ocurrir. La idea de Sony es que su sistema identifique los sonidos que vienen a continuación para ayudarnos entender de forma más clara qué sucede en nuestra pantalla.

Esto se complementaría con la tecnología háptica que usa el DualSense, pues el control del PS6 podría vibrar de una forma específica para advertir sobre una situación de peligro. Además, el sistema podría mandar señales de luz al control o desplegar íconos en la pantalla para que no dependamos sólo de nuestros sentidos del oído y la vista para disfrutar los videojuegos.

“El sonido se analiza para generar una clasificación, y el análisis de cada sonido se realiza antes de su reproducción. Esto se debe a que algunas propiedades de audio potencialmente relevantes podrían hacerse evidentes durante la reproducción, momento en el que ya sería demasiado tarde para mostrar una indicación visual del sonido”, dice la patente.

El documento es bastante técnico, pero su propuesta es simple: hacer que el sonido deje de ser sólo un elemento ambiental para convertirlo en una especie de interfaz de juego. Dicho de otra forma, traduciría sonidos en señales visuales o hápticas para hacer la experiencia de juego más inmersiva.

Por ahora, no está claro si el PlayStation 6 aprovechará este sistema que se podría aplicar a cualquier juego, sin importar si tiene soporte oficial para elementos hápticos. Es muy probable que Sony recupere la tecnología, pues fue uno de los diferenciadores de PS5 frente a su competencia.

El PlayStation 6 podría mejorar la tecnología háptica del PS5 mediante un innovador sistema que aprovecharía el sonido de los juegos

El PlayStation 6 podría debutar con un control sin botones tradicionales

Esta patente parece estar relacionada con otro documento en el que Sony describe un nuevo control sin botones tradicionales. El mando operaría mediante superficies táctiles y sensores capacitivos, lo que también llevaría a un nuevo nivel la tecnología háptica del DualSense de PS5.

Otro detalle interesante de este rumoreado control es que utilizaría una distribución virtual de botones, así que se adaptaría de forma dinámica a la posición de nuestras manos. Esto lo haría uno de los controles más ergonómicos, pues sería posible modificar el tamaño y la posición de sus botones de forma sencilla.

Los botones virtuales también podrían modificarse según el género de nuestros títulos favoritos: gatillos amplios para los shooters, zonas deslizables para conducción y gestos multitáctiles para menús y acciones especiales. Por ahora, tampoco está claro si el documento da pistas sobre el control del PS6 que, en teoría, sería el DualSense 2.

El control del PS6 podría ser una de las novedades más interesantes de la consola

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con PlayStation 6.

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