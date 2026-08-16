PlayStation podría tomar medidas importantes para frenar los esfuerzos de las personas que tienen malas intenciones. De acuerdo con una nueva patente, la compañía japonesa lanzaría cuentas falsas controladas por IA que tienen como objetivo detectar posibles estafadores y delincuentes para posteriormente advertir a los jugadores reales sobre dichos perfiles.

Hoy más que nunca, el gaming es una actividad social gracias a las funcionalidades en línea que ofrecen tanto las consolas como los juegos. Naturalmente, interactuar con usuarios desconocidos de Internet conlleva su propia serie de riesgos, y es innegable que los jóvenes son más propensos a sufrir estafas y engaños por parte de jugadores malintencionados.

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Nueva patente de PlayStation combatiría a los jugadores malintencionados de la PSN

Al considerar que todos los jugadores que participan en experiencias multijugador son víctimas potenciales, es bueno saber que, de acuerdo con una nueva patente, PlayStation podría tomar cartas en el asunto para garantizar que su ecosistema online sea más seguro para toda la comunidad.

Esta semana, los medios Notebookcheck y Mp1st descubrieron una nueva patente de PlayStation que, en términos simples, tiene como meta principal la detección de cuentas malintencionadas en la PSN. Según los informes, la solicitud se registró con el número 18/314775 el 13 de agosto de 2026.

De acuerdo con los reportes, el sistema pretende proteger a los jugadores de posibles estafadores, delincuentes, depredadores y, en general, personas con malas intenciones. Todo esto mediante la detección proactiva de usuarios sospechosos.

Esta herramienta está basada en inteligencia artificial y emplea un modelo de lenguaje muy complejo, que permite identificar a los jugadores malintencionados. La forma en que funciona es simple: la IA crea lo que se denomina una pseudocuenta, es decir, un perfil falso que se hace pasar por uno real.

Cuando un usuario interactúa con la cuenta falsa de PlayStation y muestra comportamiento que se podría considerar sospechoso, el sistema lo marca y emite una advertencia en caso de que el posible delincuente o estafador intente ponerse en contacto con un jugador real, quien podría ser una víctima potencial.

El nuevo sistema de PlayStation pretende prevenir y evitar estafas, engaños y crimenes mediante el uso de cuentas falsas de IA

Así funcionaría el nuevo sistema de protección de PlayStation

El medio Mp1st hace una comparación que, a nuestro ver, es muy correcta. Básicamente, se podría decir que este sistema de IA es como un policía encubierto que sirve como señuelo para identificar a los jugadores malintencionados que intenten contactar a sus víctimas mediante la PSN de PlayStation.

Es importante señalar que esta patente de PlayStation no necesariamente tiene como objetivo castigar o suspender a la persona por simplemente hablar con una cuenta falsa de inteligencia artificial. Más bien, el sistema utilizaría dicha interacción como una señal de riesgo y un indicador de que podría ser un usuario peligroso.

En pocas palabras, si la persona empieza a mostrar un comportamiento sospechoso, el sistema lo detecta internamente. Así pues, y después de que dicho perfil se acerque a un jugador real, aparecerá una advertencia. Ahora bien, ¿cuáles son las señales que esta herramienta podría detectar para marcar un perfil como riesgoso?

Según la descripción de la patente de Sony, se consideran cuestiones como que el jugador intente llevar la conversación a un lugar privado, solicitar información personal, ponerse en contacto con alguien que parece ser menor edad, enviar mensajes ofensivos, buscar realizar una estafa, compartir spam y mostrar conductas relacionadas con el engaño.

La descripción del sistema menciona de forma específica a los menores de edad como víctimas potenciales, pero la descripción también detalla que esta herramienta sería aplicable para proteger a cualquier usuario de posibles prácticas de spam, estafadores, tramposos y jugadores malintencionados.

Todo esto suena interesante, pero está por verse si PlayStation realmente desarrolla e implementa esta función en los ecosistemas de PS5. Al final del día, muchas patentes se quedan en el tintero y jamás se materializan. Por ejemplo, hace mucho se registró una iniciativa que permitiría de IA que permitiría que los juegos se jueguen sólos.

La nueva patente de Sony buscará mensajes sospechosos en la PSN

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Fuente 1 y 2