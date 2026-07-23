Sony mantiene en secreto todos los detalles sobre el PlayStation 6, su consola de próxima generación. Sin embargo, cada vez surgen más patentes que incluyen pistas de lo que podría ofrecer el sucesor del PS5. Esta semana, salió a la luz otro documento con información sobre una tecnología que podría integrarse en el control del PS6.

El PS5 fue un avance importante en cuanto a mandos de videojuegos, pues presentó el DualSense, un mando con tecnología háptica que aumenta la inmersión de muchos títulos. Debido a su éxito, muchos jugadores esperan que el PS6 incluya un control similar, pero con algunas mejoras importantes.

La patente mencionada revela un dato muy interesantes: el sucesor del DualSense incluiría una tecnología que ayudaría a los jugadores a ahorrar y a no quebrarse la cabeza con un problema muy común en los controles de consolas.

Video relacionado: La nueva generación ya inició… y nadie está jugando el mismo juego

Patente de Sony da posibles pistas sobre el control del PlayStation 6

La generación actual de consolas aún tiene un par de años más de vida, pero es un hecho que Sony ya trabaja a marchas aceleradas en su próxima consola. Durante los últimos meses, han surgido infinidad de reportes sobre el PlayStation 6, pero ahora estamos ante información concreta sobre su posible control.

Sony Interactive Entertainment registró una patente a finales del año pasado, pero que fue publicada hasta ahora. En ella, la compañía detalla una tecnología para los joysticks de sus controles, basada en sensores magnéticos y sensores TMR (magnetorresistencia de túnel).

Estos sistemas ya se usan en controles actuales, sobre todo en mandos de terceros que cuentan con la licencia oficial de las grandes compañías de la industria, es decir, PlayStation, XBOX y Nintendo. La tecnología se usa con un objetivo en particular: evitar el infame drift.

Como sabes, el DualShock 4 y el DualSense han sufrido de este grave problema, que arruina nuestra experiencia de juego con movimientos involuntarios de los joystick, provocados por el desgaste de sus componentes mecánicos. Los sistemas magnéticos evitan precisamente ese desgaste que provoca el drift y que nos hace gastar de más en reparaciones o más controles.

Existe la posibilidad de que el control del PlayStation 6, en teoría el DualSense 2, incorpore dichos sistemas para evitar el drift y mejorar la precisión de sus joysticks. Los sensores TMR también contribuirían a tener un menor gasto de energía, lo que evitaría que la batería del control se agote rápidamente.

El control del PS6 tendría tecnología que evitaría reparaciones o la compra de nuevos mandos

Por último, la patente también habla de un mecanismo especial para restablecer la posición neutra de los joysticks y hacer que no se desestabilicen. Esto ayudaría a evitar cualquier posible desperfecto y a extender la vida de sus componentes.

Ahora bien, la existencia de la patente no implica que Sony usará este sistema ni que será precisamente para el control del PlayStation 6. Sin embargo, muchos jugadores creen que son mejoras que deberían estar en el mando de próxima generación.

Sin metal líquido y sin lector de discos: lo que sabemos del PS6

Como te comentamos, durante los últimos meses han salido a la luz bastantes reportes sobre el PlayStation 6 y de lo que, supuestamente, nos ofrecerá. Vale la pena recordar que Sony anunció la desaparición de los juegos físicos para enero de 2028, lo que supone que la nueva consola sería totalmente digital y carecería de unidad para leer discos.

Por otro lado, una patente sugirió que el PlayStation 6 también abandonará el uso de metal líquido en su sistema de refrigeración, pues el PS5 demostró los problemas que puede generar dicho componente. A cambio, Sony apostaría por un sistema de refrigeración basado en vaporización, que garantizaría buenas temperaturas.

De acuerdo con algunos informantes, el PlayStation 6 no llegará solo al mercado, pues Sony también trabaja en una consola portátil que nos permitiría tener una experiencia de juego híbrida.

El PlayStation 6 llegaría con novedades y cambios importantes para el ecosistema de la marca

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con el PlayStation 6.

Video relacionado: PlayStation 5 es una generación perdida - ¿ qué salió tan mal?

Fuente