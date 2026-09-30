Si disfrutaste enfrentando a tus amigos o quieres regresar a las misiones de la campaña de Star Fox, hay buenas noticias, pues Nintendo acaba de liberar una nueva versión con varios cambios importantes en la entrega.

Así que sigue leyendo para conocer todos los detalles sobre el nuevo contenido que llegó al exclusivo de Nintendo Switch 2.

El modo Batalla ahora tiene más contenido

La actualización 1.2.0 de Star Fox ya está disponible y su principal novedad está relacionada con el modo Batalla, que recibió varios extras.

Para empezar, se agregaron 3 nuevos escenarios: Katina, Sector X y Venom. También llegaron nuevos objetos que aparecerán durante los enfrentamientos, por lo que las partidas tendrán más elementos que considerar.

Pero eso no es todo. Ahora el modo de pantalla dividida permite que hasta 4 jugadores disfruten juntos en una misma Nintendo Switch 2. Cada participante necesitará un control, aunque los Joy-Con 2 y Joy-Con también pueden utilizarse de manera individual en posición horizontal.

Además, esta función permite que un grupo de jugadores se una como equipo a partidas aleatorias en línea.

También hay ajustes para la campaña

El resto de la actualización está lleno de cambios destinados a pulir diferentes partes del juego.

En el modo Campaña, ahora aparecerá una ventana de confirmación al elegir “ABANDON CAMPAIGN” después de sufrir un Game Over. También se ajustaron algunos elementos visuales para que sea más sencillo identificar cuándo se está dañando a determinados jefes.

Asimismo, se modificó un desafío de Sector X relacionado con encontrar un potenciador oculto, mientras que también se hicieron ajustes al punto débil del Bolse Core.

El entrenamiento tampoco quedó fuera, pues se cambiaron las posiciones de algunos postes en uno de los desafíos para facilitar el paso con el control por movimiento.

Star Fox también corrige varios problemas

La versión 1.2.0 soluciona numerosos errores que podían provocar bloqueos durante la campaña, los desafíos y las batallas.

Entre ellos se encuentra un problema que podía hacer que el juego se cerrara al reiniciar repetidamente Corneria, además de varios errores relacionados con los jefes Bacoon, Gorgon y Goras. También se corrigieron problemas que podían congelar la partida al regresar a la campaña después de jugar ciertos desafíos.

En el modo Batalla se solucionaron fallos relacionados con partidas en línea, puntuaciones superiores a 1,200 puntos y situaciones que podían impedir realizar maniobras como volteretas o giros de 180 grados.

Por último, Nintendo también abordó problemas con cámaras USB de terceros que no funcionaban correctamente dentro del juego, aunque advierte que no todas son compatibles.

¿Ya probaste esta actualización de Star Fox en Nintendo Switch 2 y qué te parece la llegada de las partidas para 4 jugadores? ¿Qué otro contenido te gustaría que recibiera el juego en el futuro? Cuéntanos en los comentarios.

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