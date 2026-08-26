Sony quiere que los usuarios de PlayStation Plus estén contentos con su suscripción, así que prepara una genial sorpresa para septiembre. Usualmente, la compañía sólo ofrece 3 juegos mensuales para los miembros de PS Plus Essential, PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe), pero eso será diferente el próximo mes.

En el blog oficial de PlayStation, Sony confirmó que los usuarios de su servicio de suscripción podrán conseguir en total 4 títulos sin costo adicional durante septiembre, incluyendo un popular juego deportivo que desarrolla uno de sus estudios. Por si fuera poco, regalará un paquete de recompensas para dicho título que fue muy bien recibido.

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¿Cuáles son los 4 juegos que ofrecerá PlayStation Plus durante septiembre de 2026?

El insider billbil-kun filtró hace poco las novedades que están en camino a PlayStation Plus y Sony las confirmó hoy, pero añadió varias sorpresas para consentir a los suscriptores de su servicio. Ahora que la información es oficial, sabemos que los jugadores podrán conseguir, un aclamado RPG, un popular juego deportivo, un shooter y un divertido juego indie.

Sony confirmó que los usuarios de PlayStation Plus podrán disfrutar Chained Echoes, Sniper Elite: Resistance y Wobbly Life, los títulos que el filtrador reveló de forma anticipada. Adicionalmente, el servicio de suscripción incluirá MLB The Show 26, la más reciente entrega de la franquicia de béisbol.

Hay una sorpresa más, pues los apasionados de este deporte que tengan PlayStation Plus también podrán conseguir el bundle Jump Star, que incluye 5 paquetes de The Show, 1 Paquete de equipo y el Paquete de inicio a elección en MLB The Show 26, que contienen contenido especial para personalizar a los personajes en el modo Road To The Show. Abajo están el contenido de septiembre para el servicio:

Sniper Elite: Resistance (PS5 y PS4)

MLB The Show 26 (PS5)

Wobbly Life (PS5 y PS4)

Chained Echoes (PS4)

Paquete Jump Star para MLB The Show 26 (PS5)

Los nuevos juegos para el servicio estarán disponibles del martes 1.° de septiembre hasta el martes 5 de octubre. El paquete especial para MLB The Show 26 también se podrá conseguir desde principios de septiembre hasta el 6 de octubre.

MLB The Show 26 y más juegos llegarán a PlayStation Plus en septiembre

Los juegos mensuales de agosto desaparecerán pronto y PlayStation Plus perderá 10 títulos

Agosto fue un excelente mes para los usuarios de PlayStation Plus, pues Sony ofreció juegos bastante atractivos, como Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition y Signalis. Además, Big Walk debutó como lanzamiento de día 1 en el servicio y se convirtió en un éxito inmediato.

Aún queda una última oportunidad para conseguir “gratis” estos títulos , pues desaparecerán el próximo 31 de agosto. Por otro lado, PlayStation Plus perderá otros 10 juegos de su catálogo para los usuarios Extra y Premium (Deluxe).

Entre la lista destacan juegos como Persona 5 Tactica, varias entregas de la franquicia Shadowrun, clásicos de Toy Story, Toukiden 2, EA Sports Madden NFL 26 y más. Los juegos desaparecerán en algún momento de septiembre. Abajo está la lista completa:

PlayStation Plus perderá 10 juegos en septiembre

EA Sports Madden NFL 26

Persona 5 Tactica

Romance of the Three Kingdoms 13

Toukiden 2

Bubsy: The Woolies Strike Back

Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue

Toy Story 3

Shadowrun Returns

Shadowrun Hong Kong: Extended Edition

Shadowrun Dragonfall: Director’s Cut

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