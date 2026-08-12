Si la sorpresiva llegada de Helldivers 2 a PlayStation Plus te pareció poco, toma en cuenta que más juegazos llegarán muy pronto al servicio de Sony. En agosto, los suscriptores de PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe) podrán disfrutar otros 9 atractivos títulos que sumarán mucho valor al catálogo de la plataforma de suscripción.

Entre ellos hay un aclamado RPG que fue candidato a GOTY, un indie que se volvió viral gracia a su adictiva jugabilidad, un popular juego de anime y varios clásicos de PS2 que se podrán disfrutar con el plan más completo de PlayStation Plus.

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PlayStation Plus recibirá más juegazos en agosto, además de Helldivers 2

A primera hora de la mañana, PlayStation anunció la llegada de Helldivers 2 a su servicio de suscripción. El título de Arrowhead Game Studios, considerado uno de los mejores de PS5, llegará hoy a PlayStation Plus y, en cuestión de días, habrá muchas más sorpresas para los jugadores que usan el servicio.

A partir del 18 de agosto, PlayStation Plus ofrecerá acceso sin costo adicional a Kingdom Come: Deliverance II, uno de los mejores juegos de 2025 y candidato a GOTY en The Game Awards. El RPG de Warhorse Studios fue aclamado por la crítica internacional y se coronó en varias premiaciones.

Los fanáticos de los indies y los juegos de anime también tienen razones para renovar su suscripción en PS5 y PS4, pues Vampire Survivors y Umamusume Pretty Derby – Party Dash se podrán disfrutar con una suscripción a PlayStation Plus.

También hay sorpresas para los amantes de los shooters y los juegos de supervivencia: Metro Exodus y Dying Light 2, los populares títulos de 4A Games y Techland, se unirán al catálogo del servicio. Por si fuera poco, PlayStation Plus tendrá más juegos clásicos de PS5 con la llegada de Onimusha: Dawn of Dreams y Disney’s Atlantis: The Lost Empire. Abajo está la lista completa de novedades de agosto:

Kingdom Come: Deliverance II, Helldivers 2, Vampire Survivors y más juegos llegarán en agosto a PlayStation Plus

Helldivers 2 (PS5)

Kingdom Come: Deliverance II (PS5)

Vampire Survivors (PS5, PS4)

Hell is Us (PS5)

Umamusume Pretty Derby – Party Dash (PS4)

Two Point Museum (PS5)

Metro Exodus (PS5 y PS4)

Dying Light 2 (PS5 y PS4)

PlayStation Plus Premium (Deluxe):

Onimusha: Dawn of Dreams (PS5 y PS4)

Disney’s Atlantis: The Lost Empire (PS5 y PS4)

¿Cuáles son los juegos de agosto para los suscriptores de PS Essential?

Los jugadores con una suscripción a PlayStation Plus Essential ya tienen acceso a los títulos mensuales de agosto. Uno de ellos es Big Walk, un juego independiente que llegó como estreno de día 1. En cuestión de días, se convirtió en una sensación gracias a su peculiar concepto y ya vendió más de 1 millones de copias.

Además de su llegada a PS Plus Extra y Premium (Deluxe), Dying Light 2 también está disponible como parte de los juegos mensuales, así que los suscriptores Essential lo pueden reclamar “gratis”. Por ultimo, está Signalis, un juego independiente de terror que está inspirado en Silent Hill.

Estos 3 juegos están disponibles sin costo adicional desde el pasado 4 de agosto, pero desaparecerán a finales de mes. Abajo está la lista de juegos:

Los juegos mensuales de PlayStation Plus estarán disponibles hasta el 31 de agosto

Dying Light 2 Stay Human (PS5 y PS4)

Big Walk (PS5)

Signalis (PS4)

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