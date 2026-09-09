PlayStation Plus quiere convertirse en el mejor servicio de suscripción de la industria y, para ello, solo necesita una cosa: más y mejores juegos. Sony lo sabe muy bien, así que ya prepara una nueva tanda de títulos que se sumará al catálogo de PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe) durante septiembre.

Por medio del blog oficial de PlayStation, la compañía reveló 10 nuevos títulos que se podrán disfrutar sin costo adicional en su servicio. Lo llamativo es que hay entregas de franquicias muy aclamadas, varios títulos independientes y más juegazos.

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Septiembre será un gran mes para los jugadores de PlayStation Plus

Desde hace unos días, los suscriptores de PlayStation Plus ya pueden conseguir Sniper Elite: Resistance, MLB The Show 26, Wobbly Life y Chained Echoes, que son los juegos mensuales que están disponibles para todos los suscriptores, incluyendo los Essential. Ahora, Sony reveló las novedades para los planes Extra y Premium (Deluxe).

La lista de juegos incluye grandes producciones como WWE 2K26, título de lucha libre que superó las expectativas de los fanáticos del deporte. También está RuneScape: Dragonwilds, un RPG de mundo abierto que garantiza decenas de horas de diversión.

Entre la oferta de juegos independientes destaca Ball x Pit, adictivo título de Devolver Digital que recibió elogios en todas partes. Para los fanáticos del terror está Slitterhead, propuesta de Bokeh Game Studio que tuvo una recepción mixta.

También hay juegos de franquicias muy destacadas, como Ninja Gaiden: Ragebound, que explora el lado 2D de la saga; Mega Man X Command Mission, que lleva a la franquicia de Capcom al terreno de los RPG; y Metro Redux, shooter que recibió muy buenas calificaciones.

La lista de juegos se complementa con propuestas como Date Everything!, Dungeons of Hinterberg y Sniper Elite: Resistance. Los juegos para PS5 y PS4 estarán disponibles a partir del próximo 15 de septiembre. Abajo está la lista completa:

PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe) recibirán atractivos juegos en septiembre

RuneScape: Dragonwilds (PS5)

WWE 2K26 (PS5)

Ball x Pit (PS5)

Date Everything! (PS5)

Slitterhead (PS5 y PS4)

Ninja Gaiden: Ragebound (PS5 y PS4)

Dungeons of Hinterberg (PS5 y PS4)

Sniper Elite: Resistance (PS5 y PS4)

Mega Man X Command Mission (PS5 y PS4)

Metro Redux (PS4)

Más estrenos de día 1 y juegos clásicos llegarán al servicio de PlayStation

Durante el más reciente State of Play, Sony hizo unos cuantos anuncios relacionados con PlayStation Plus. El servicio recibirá más juegos clásicos en los próximos meses, como Dino Crisis 2, el survivor horror con dinosaurios de Capcom. Además, el primer Ratchet & Clank llegará posteriormente a la plataforma de suscripción.

Adicionalmente, la compañía confirmó otro estreno de día 1 para PlayStation Plus. Se trata de Mycopunk, shooter de Pigeons at Play y Devolver Digital que saldrá de acceso anticipado en octubre. La versión 1.0 del juego llegará directamente al servicio y se podrá disfrutar sin costo adicional.

Por ahora, ninguno de estos títulos tiene fecha de lanzamiento, pero seguramente sabremos más al respecto a finales de septiembre, cuando Sony comparta los primeros detalles sobre los juegos que ofrecerá el próximo mes.

Otros juegos clásicos se sumarán al catálogo de PlayStation Plus en octubre

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