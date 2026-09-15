XBOX Game Pass es, sin duda, uno de los mejores servicios de videojuegos. Desde 2017, la plataforma de Microsoft ha evolucionado con cambios que fueron muy bien recibidos por los suscriptores, pero la compañía también ha hecho ajustes polémicos que le restaron popularidad y bastantes suscriptores.

Microsoft aún batalla para encontrar un punto de equilibrio donde XBOX Game Pass sea irresistible para los jugadores y, a la vez, rentable para su negocio. Por ello, Asha Sharma, jefa de XBOX, anticipó desde hace meses que más cambios están en camino al servicio.

Los ajustes que está preparando la directiva y su equipo aún son un misterio, pero un rumor reveló algunos de los supuestos cambios que sufrirá XBOX Game Pass en algún momento de 2027. Sus usuarios están preocupados, pues el servicio perdería una parte muy importante de atractivo si es que se confirman.

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Polémicos cambios podrían llegar a XBOX Game Pass en 2027

Es un hecho que el plan de negocios de XBOX Game Pass seguirá evolucionando con el paso de los años. Todos esperamos que lo haga a favor de nuestros bolsillos, pero la realidad es que los aumentos de precio o la desaparición de algunos beneficios parece algo inevitable en la industria actual.

XBOX ya confirmó que más cambios llegarán a su servicio próximamente, pero aún no ha revelado cuáles serán. Por ello, una supuesta filtración de un moderador de resetera llamó tanto la atención de los suscriptores de XBOX Game Pass.

De acuerdo con sus fuentes, el servicio de suscripción perderá una de sus principales ventajas en cuestión de meses. Supuestamente, XBOX Game Pass dejará de tener lanzamientos de día 1 desde principios de 2027. Microsoft ha hecho cambios importantes en este apartado, pues ahora los estrenos sólo están disponibles para los usuarios Ultimate y, además, sagas como Call of Duty dejaron de ser lanzamientos de día 1.

La fuente también asegura que XBOX Game Pass bajará de precio y será $3 USD más barato, debido a que ya no ofrecerá nuevos títulos desde su lanzamiento. Los estrenos de día 1 se detendrían a partir de febrero o abril del próximo año.

Otro cambio radical que sufriría el servicio es la salida total de XBOX Cloud Gaming. El filtrador asegura que el juego en la nube dejará de ser un beneficio de XBOX Game Pass, pues Microsoft planea ofrecerlo por separado en paquetes de $5.99 USD por 25 horas de juego.

Vale la pena recordar que XBOX anunció recientemente que el juego en la nube ahora tendrá un límite de horas para los usuarios de Game Pass. El cambio entrará en vigor en noviembre para algunos jugadores, lo que ha generado dudas sobre la filtración.

XBOX Game Pass podría perder importantes beneficios a principios de 2027, según rumor

Más opciones para suscribirse al servicio vendrían en camino

El rumor también asegura que Microsoft está preparando nuevas modalidades de suscripción a su servicio. Una de ellas sería un plan de XBOX Game Pass con anuncios, que se ofrecería por $12.99 USD al mes. El plan de XBOX Game Pass sin anuncios costaría $19.99 USD, y Microsoft ofrecería la posibilidad de pagar sólo por el multijugador online por $10.99 USD al mes.

La fuente también menciona una opción con multijugador online y una biblioteca limitada de juegos de Game Pass por un pago mensual de $14.99 USD.

El plan familiar, que sólo entró en fase de pruebas en algunos países, por fin se haría realidad y costaría $5.99 USD al mes, con beneficios compartidos entre varias personas. Es importante mencionar que, por ahora, Microsoft no ha confirmado ninguno de estos cambios ni novedades para el servicio de suscripción.

Nuevas modalidades de suscripción para XBOX Game Pass también debutarían el próximo año

¿Deberías creer este rumor sobre XBOX Game Pass?

La información encendió las alarmas de muchos usuarios de XBOX Game Pass, pues de confirmarse perderían acceso a beneficios importantes. Algunos jugadores dudan de la información debido a varias inconsistencias, como los supuestos cambios en el juego en la nube que habrá en 2027, cuando Microsoft ni siquiera ha aplicado los ajustes programados para noviembre.

Por otro lado, la compañía ya tiene varios títulos first-party e importantes títulos de terceros programados para el próximo año. Quitar los estrenos de día 1 de golpe sería muy mal recibido por la comunidad, así que muchos lo ven como un movimiento muy riesgoso.

Además, el informante no hace ninguna mención a la estructura actual de XBOX Game Pass, que se divide en los planes Essential, Premium, Ultimate y el servicio para PC. Pese a ello, algunos usuarios de resetera creen que la información es precisa. El moderador Slayven sugirió tomar con precaución el rumor, pero confía en los reportes de la fuente.

“Hay que tomar con pinzas cualquier rumor. Pero conozco a la persona y en el pasado ha tenido razón. Y no publico rumores a menos que tengan fundamento”, afirmó el moderador.

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con XBOX Game Pass.

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