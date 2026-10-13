Cuesta creerlo, pero sólo un mes nos separa del lanzamiento del juego más importante de la historia: Grand Theft Auto VI. Si bien los fans de XBOX Series X|S y PlayStation 5 podrán disfrutar esta experiencia de mundo abierto el próximo 19 de noviembre, los jugadores de PC deberán esperar más para unirse a la diversión.

Eso sí, parece que el lanzamiento de la versión para Steam y la Epic Games Store está más cerca de lo que los fanáticos esperan. Esto, al menos, un nuevo reporte que cita fuentes anónimas, que supuestamente tienen información privilegiada sobre los planes de Rockstar Games.

Video relacionado: De GTA V a GTA VI: así se arruinó la industria de los videojuegos

Grand Theft Auto VI llegará a PC a principios de 2027

Ni Take-Two Interactive ni Rockstar Games han confirmado oficialmente que GTA VI tendrá un port para PC, pero el historial previo de las compañías nos permite imaginar que sólo es cuestión de tiempo para que la más reciente entrega de la franquicia llegue eventualmente a dicha plataforma.

La verdadera pregunta es cuándo se lanzará el sandbox en PC. Aún no existe una respuesta oficial, pero un nuevo reporte señala que el lanzamiento de esa versión está más cerca de lo que cabría esperar.

A través de un artículo, el medio GamesBeat aseguró que puede confirmar que la versión para ordenadores de Grand Theft Auto VI verá la luz del día durante el primer trimestre de 2027. Esto, al menos, según “4 fuentes de la industria familiarizadas con los planes del estudio”. Naturalmente, esas personas solicitaron permanecer en el anonimato.

Si la información del reporte resulta ser correcta, GTA VI se lanzará para PC en algún punto de los primeros 3 meses del próximo año, es decir, enero, febrero o marzo. Eso significaría que el videojuego de mundo abierto sólo tendría entre 2 y 5 meses de exclusividad en consolas.

El portal GamesBeat se puso en contacto con Rockstar Games para corroborar las declaraciones de las fuentes, pero un representante de la compañía se negó a responder la solicitud de comentarios. Es importante señalar que el medio no proporcionó pruebas que respalden la filtración, así que hay que tomar este reporte con pinzas.

GTA VI ya tendría ventana de estreno en Steam y Epic Games Store: primer trimestre de 2027

GTA VI se lanzaría muy pronto en PC

Si el lanzamiento de Grand Theft Auto VI realmente tiene lugar durante el primer trimestre de 2027, será un evento histórico. Recordemos que GTA V vio la luz del día en PC hasta abril de 2015, casi 2 años después de su debut original en PS3 y XBOX 360. Algo similar sucedió con el siguiente proyecto del estudio: Red Dead Redemption 2.

El western de mundo abierto se lanzó originalmente el 26 de octubre de 2018 para consolas, pero llegó a PC hasta el 5 de noviembre de 2019, más de un año después de su debut en PlayStation 4 y XBOX One. Así pues, que GTA VI llegue a principios de 2027 sería un periodo de espera sustancialmente más corto en comparación con los títulos previos de Rockstar Games.

Take-Two Interactive aún no confirma esta información, así que recomendamos moderar las expectativas para evitar decepciones. Eso sí, cada vez surgen más pistas que sugieren que la compañía quiere llevar la sexta entrega de la saga a computadoras lo más pronto posible.

El mes pasado, Strauss Zelnick, jefe de la compañía matriz de Rockstar Games, se pronunció sobre los lanzamientos multiplataforma y señaló que el PC es un ecosistema “cada vez más importante” para el negocio. Esos comentarios llegaron varios meses después de que el directivo reconociera que priorizan las consolas porque allí está el público principal.

Adicionalmente, el periodista Andy Robinson comentó en su podcast que el estudio quiere adelantar el estreno de la versión para PC de Grand Theft Auto VI para ganarle el paso a la crisis de hardware, que ya provocó escasez de consolas y aumentos de precio. Y en efecto, ya se agotaron todas las unidades de PS5 Pro en múltiples países.

De acuerdo con el director de Twitch, el supuesto GTA Online 2 debutará en 2027. Es probable que Rockstar Games quiera que el lanzamiento del nuevo modo multijugador coincida con el estreno de la versión de PC para aumentar la base de usuarios.

GTA VI llegará a PC a principios de 2027, según informes

Pero cuéntanos, ¿planeas esperar hasta que el juego se lance para computadoras? ¿Planeas jugar la versión de consolas? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con GTA VI.

Video relacionado: ¿Estamos listos para lo que Rockstar nos prepara con GTA VI?

Fuente