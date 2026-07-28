Justo en la temporada en la que los fanáticos participan en un boicot para salvar el formato físico, Sony se puso las pilas y ofrecerá el que fácilmente es uno de los mejores meses de PlayStation Plus en lo que va de 2026. Ya conocemos la lista de los títulos gratuitos de agosto, y también se dio a conocer otra sorpresa que será del agrado de los suscriptores.

El servicio de suscripción expandió sus horizontes y ahora ofrece más beneficios que nunca a través de sus 3 planes: PS Plus Essential, PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe). Cada uno ofrece su propia serie de contenido adicional, pero es fácil darse cuenta de que los niveles más caros dan acceso a las mejores ventajas.

Precisamente, los miembros que están suscritos al tier más completo del programa de paga ahora tienen la oportunidad de jugar sin costo adicional uno de los mejores juegos de 2026. Pero antes de que se emocionen, deben considerar que se trata de una oferta que tiene una importante limitación que resultará muy decepcionante.

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PlayStation Plus permite jugar Lego Batman: Legacy of the Dark Knight

El título en cuestión es, nada más y nada menos, que LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, una de las grandes sorpresas de 2026. Este juego es un homenaje a la historia del superhéroe de DC, pues su campaña principal adapta los acontecimientos principales de todas las películas live-action y también presenta guiños a series y cómics.

Este título de Warner Bros. Games debutó el pasado 19 de mayo de 2026, y en general fue del agrado de la comunidad. En este momento presenta una puntuación promedio nada despreciable de 83 en Metacritic, así como reseñas muy positivas en Steam.

La compañía todavía no revela cuántas unidades vendió LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight durante su estreno, pero ya sabemos que permitirá a los suscriptores activos de PS Plus Premium (Deluxe) adentrarse en Ciudad Gótica y disfrutar las horas iniciales de este juego de mundo abierto en PS5.

Los suscriptores de PlayStation Plus sabrán muy bien que el plan más completo del servicio ofrece, entre otras cosas, demos gratuitos para múltiples títulos, nuevos y antiguos. Estas versiones de prueba sólo permiten a los jugadores probar una pequeña sección de la experiencia general, pues tienen límite de tiempo.

Como muchos ya habrán adivinado, LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight no está disponible en el catálogo del programa de paga. En su lugar, los suscriptores de PS Plus Premium (Deluxe) tienen acceso exclusivo a un demo de tiempo limitado que permite jugar 1 hora y media de la campaña principal.

De acuerdo con datos de How Long to Beat, el videojuego desarrollado por TT Games tiene una duración promedio de entre 13 y 20 horas, por lo que es imposible que los fans que descarguen el demo gratuito puedan llegar a los créditos finales en menos de 2 horas.

Aun así, 1 hora y 30 minutos es tiempo suficiente para conocer el contexto narrativo y familiarizarse con el sistema de combate. Así pues, los suscriptores de PlayStation Plus que tienen dudas sobre si vale la pena comprar LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight pueden usar el demo para tener una opinión más informada y tomar una decisión.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight estrena su demo gratuito en PS Plus Premium (Deluxe)

La versión de prueba ya está disponible en la página de PS Plus en la PS Store, y es importante recalcar que la cuenta regresiva iniciará una vez que se inicie el juego por primera vez. Lo mejor es aprovechar al máximo el tiempo.

PlayStation Plus recibirá muchos juegos y otras sorpresas en agosto

Aunque algunos estarán decepcionados con que LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight sólo esté disponible en el servicio mediante un demo gratuito, los suscriptores del programa de Sony estarán felices de saber que habrá mucho contenido por explorar en el mes que está por iniciar.

La compañía japonesa finalmente reveló la lista completa de los juegos que conformarán la lista mensual de agosto. Entre las grandes novedades encontramos a Big Walk, un estreno de día 1 desarrollado por los creadores de Untitled Goose Game. También hay un popular título de zombies y un survival horror de nicho.

Por si fuera poco, Sony preparó una sorpresa para los jugadores de Marvel Tokon: Fighting Souls. Los suscriptores de PlayStation Plus podrán reclamar avatares temáticos para personalizar su perfil de PSN y otros artículos para el videojuego de lucha creado por Arc System Works.

Estos regalos estarán disponibles a partir de agosto de 2026. Los suscriptores de PS Plus aún están a tiempo para reclamar los títulos gratuitos que conforman la lista mensual de julio. De igual forma, recordamos que 9 videojuegos ya tienen fecha de caducidad y abandonarán el catálogo rotativo de los niveles Extra y Premium (Deluxe) en agosto.

PS Plus recibirá mucho contenido en agosto de 2026

Pero dinos, ¿te animarás a probar LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight? Déjanos leerte en los comentarios.

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