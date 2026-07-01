Los servicios de suscripción llegaron para quedarse, pues son la opción favorita de miles de jugadores para descubrir nuevos títulos. PlayStation Plus se ha consolidado como una de las mejores alternativas para hacerlo, pues mes con mes renueva su catálogo con atractivos juegos.

Hay buenas noticias para los suscriptores del servicio para PS5 y PS4, pues Sony acaba de confirmar los nuevos títulos mensuales que ofrecerá en julio. Entre ellos hay una entrega de Call of Duty, pero una que fue duramente criticada por no cumplir con las expectativas.

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Call of Duty: Modern Warfare III y más juegos estarán disponibles sin costo en PS Plus

El catálogo de PS Plus Essential, PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe) es cada vez más atractivo. Durante julio, Sony ofrecerá otros 3 títulos que estarán disponibles para los suscriptores de todos los niveles. Sin duda, los añadidos alegrarán especialmente a los amantes de los shooters y los RPG.

Call of Duty: Modern Warfare III se añadirá al servicio como uno de los juegos mensuales de julio. El título de Activision promedia una calificación de 56 en Metacritic, pues muchos usuarios de PS5 lo encontraron decepcionante. Recibió múltiples críticas por el corto alcance de su campaña y un multijugador lleno de carencias.

La buena noticia es que, ahora, los usuarios de PlayStation Plus le podrán dar una oportunidad sin costo adicional en PS5 y PS4. El servicio también recibirá For the King II, título de IronOak Games que mezcla elementos RPG con mecánicas roguelite.

Además de la secuela, los suscriptores de PlayStation Plus tendrán acceso a CrossCode, el llamativo RPG de acción de Radical Fish Games que conquistó a cientos de jugadores con su estética retro, sus combates dinámicos y su historia. Estos títulos se podrán conseguir desde el 7 de julio hasta el 3 de agosto:

Una entrega de Call of Duty y títulos independientes llegarán a PS Plus este mes

Call of Duty: Modern Warfare III (PS5 y PS4)

For the King II (PS5 y PS4)

CrossCode (PS5 y PS4)

Usuarios de PS Plus tienen una última oportunidad para conseguir los juegos de junio

El inicio de un nuevo mes supone que algunos juegos dejarán de estar disponibles en PlayStation Plus sin costo adicional. Los usuarios que no han reclamado los juegos mensuales de junio aún tienen una última oportunidad para hacerlo. De lo contrario, se perderá la oportunidad de disfrutar 3 atractivos juegos.

El primero de ellos es Grounded, juego de Obsidian Entertainment y XBOX que cautivó a millones de jugadores con su aventura de supervivencia. Hasta el próximo 6 de junio, los suscriptores también pueden obtener Nickelodeon All-Star Brawl 2 y 40,000: Darktide, un juego de peleas al estilo Super Smash Bros. y un shooter cooperativo, respectivamente.

Los juegos mensuales de junio desaparecerán pronto de PS Plus

También vale la pena recordar que PlayStation Plus perderá 12 juegos muy pronto. Los jugadores sólo tienen unas semanas para disfrutar una atractiva selección de juegos independientes, como Risk of Rain 2, Onee Chanbara Origin y más. Abajo está la lista completa:

Bomber Crew (PS4)

Clash: Artifacts of Chaos (PS4, PS5)

Cursed to Golf (PS4, PS5)

Get Even (PS4)

Hundred Days: Winemaking Simulator (PS4, PS5)

Infinite Minigolf (PS4)

Onee Chanbara Origin (PS4)

Risk of Rain 2 (PS4, PS5)

Roki (PS4, PS5)

Source of Madness (PS4, PS5)

Space Crew: Legendary Edition (PS4)

Tropico 6 (PS4, PS5)

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con PlayStation Plus.

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