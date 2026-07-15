Por años, los usuarios mexicanos de PlayStation que acuden a la PS Store han tenido que pagar en dólares por sus videojuegos, DLC y demás contenido. Esto se ve afectado por el tipo de cambio y la comunidad pide que la regionalización de precio.

Tal parece que sus voces por fin fueron escuchadas, con algo de presión de las autoridades, pues Sony anunció un cambio importante para nuestro país.

Ya hay fecha para que se presente un cambio en la forma de pago en la PS Store en México.

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PlayStation anuncia cambio en la forma de pago para la PS Store en México. ¿Llega la regionalización de precio?

Hace unas horas, la PS Store presentó una actualización importante sobre las transacciones que se realizan en el mercado mexicano.

Al seleccionar un juego digital, ponerlo en el carrito de compras e ir al apartado de pago, el sistema arroja el siguiente mensaje:

“Estaremos realizando cambios en lo que respecta a los pagos en México desde el 19/08/2026. Para obtener más información, ve a playstation.com/latam-mena-currency“.

El mensaje que arroja la PS Store en México al tratar de hacer una compra

De acuerdo con este aviso, el próximo 19 de agosto habrá novedades en la forma de pago para la PS Store en México y todo apunta a que se trata de la esperada regionalización de precio.

Esto significa que, por primera vez, la tienda de PlayStation cobrará en pesos mexicanos, dejando atrás los dólares.

Con este aparente movimiento, la PS Store estará al día en precios para nuestro país junto con la XBOX Store, eShop de Nintendo y Steam.

¿Por qué PlayStation regionalizará los precios de la PS Store en México?

Desde el lanzamiento de la PS Store durante la era del PS3, su tienda digital cobra en dólares y así se ha mantenido por años.

Pese a que otras compañías regionalizaron los precios para cobrar en pesos mexicanos, Sony fue renuente a hacer este cambio hasta que hubo quejas de la comunidad e intervención de autoridades.

En agosto de 2025, un usuario presentó una queja formal contra PlayStation ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en relación con el cobro en la PS Store.

La autoridad mexicana notificó oficialmente a Sony para que hiciera cambios en su plataforma y presentara los precios de sus juegos y demás contenido en moneda nacional, o sea pesos mexicanos, tal como lo requieren las leyes de nuestro país.

#BoletínDePrensa Profeco notificó formalmente a Sony, titular de #PlayStation, para exhortarlo a exhibir los precios de sus productos en moneda nacional y con precio final a pagar.



El artículo 34 de la #LFPC establece que los precios deben exhibirse en moneda nacional; el 7 Bis… pic.twitter.com/eqB4ifoHDY — Profeco (@Profeco) August 13, 2025

Sony no respondió públicamente a la notificación, pero a raíz de ello circularon rumores sobre el posible cambio de moneda.

En mayo pasado, se reportó la aparición de una leyenda en el apartado de cobro de la PS Store que informaba sobre el cambio de transacciones hacia pesos mexicanos. Luego, dicho aviso desapareció, pero se considera que desde entonces hay cambios y ajustes internos a nivel sistema para que la tienda acepte la moneda mexicana y eso podría suceder, por fin, el 19 de agosto.

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