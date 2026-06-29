La industria de los videojuegos enfrenta un gran revés por culpa de los precios cada vez más elevados que afectan a todos los frentes: desde el hardware hasta el software. Los servicios tampoco se salvan de esa situación, y en el pasado ya hemos visto cómo XBOX Game Pass y PlayStation Plus se volvieron más caros.

Ahora, el programa de Sony está en la mira una vez más. Es que una reciente declaración de la compañía deja caer la posibilidad de que, tarde o temprano, se aplique otro incremento que obligue a los suscriptores actuales y nuevos miembros a pagar más para contratar el servicio.

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Sony quiere aprovechar más el potencial de los jugadores actuales de PlayStation

En una reunión con los inversionistas, la compañía japonesa anunció que su estrategia dejó de centrarse en captar más usuarios activos mensuales (MAU), a pesar de registrar un aumento en ese frente. Ahora, el objetivo es generar mayores ingresos a partir de los usuarios actuales que forman parte del ecosistema PlayStation.

“Nuestra meta es lograr un crecimiento rentable. Queremos asegurarnos de que el valor de vida del cliente (LTV) de cada nuevo usuario sea rentable. Para conseguirlo, buscamos incrementar ese valor, aumentar los ingresos recurrentes y mantener disciplina y eficiencia operativa”, señaló Sony.

El gigante nipón comenta que el número de usuarios activos mensuales dejará de ser el único indicador clave de rendimiento, pero reconoce que aún existe margen para aumentar dicho parámetro dentro de plataformas PlayStation.

Enseguida, se le preguntó a la compañía si esperan impulsar el crecimiento principalmente mediante un mayor número de usuarios activos o a través de un incremento en el ingreso promedio por usuario. Sony afirma que su prioridad es aumentar la rentabilidad en lugar de simplemente impulsar los niveles de MAU a cualquier costo.

“Existen múltiples formas de lograrlo mediante ingresos recurrentes, como el contenido adicional de pago y el crecimiento de los MAU también puede contribuir a ese objetivo; sin embargo, nuestro enfoque está más centrado en monetizar mejor nuestra base de usuarios, lo que está reflejado en los sólidos resultados financieros del año fiscal 2025”.

Sony dio a conocer que los niveles superiores de PlayStation Plus representan ahora 40% de los suscriptores totales del servicio

¿PlayStation Plus podría subir de precio otra vez?

Más adelante en la reunión, se le cuestionó a la empresa japones sobre cómo planea recuperar los costos adicionales asociados con las inversiones en servidores e infraestructura de red.

“Esperamos recuperar los costos relacionados con esas inversiones y su operación mediante los ingresos que genera PlayStation Plus, el servicio que ofrece las funciones de juego en la nube”, respondió Sony. Otro inversionista habló directamente del precio del programa de suscripción.

La compañía japonesa afirmó que PS Plus “ofrece un gran valor para los jugadores”, por lo que constantemente buscan “equilibrar ese valor con el costo para los clientes”. En ese frente, asegura que recurren a diversas estrategias, como ajustar el precio, impulsar una mayor adopción de los planes de nivel superior y buscar una adquisición de contenido más eficiente para mejorar la rentabilidad.

“En la actualidad, los niveles más altos de PlayStation Plus representan 40% de los suscriptores, lo que refleja una fuerte demanda por el servicio. PS Plus aún es un pilar clave de nuestra rentabilidad y, durante el año fiscal 2025, alcanzó su nivel de rentabilidad más alto hasta la fecha.

Aunque la compañía japonesa jamás mencionó directamente que tiene la intención de subir los precios de su servicio, afirmó que uno de sus objetivos es monetizar mejor su base de usuarios. Si esto suena familiar, es porque lo es.

Fans temen que Sony intente subir el costo de PlayStation Plus otra vez

A principios de 2026, Lin Tao, directora financiera de la compañía japonesa, habló del tema y dijo que Sony intentaría minimizar el impacto de la crisis de hardware al “monetizar la base instalada”, y en ese momento proyectó un aumento de ingresos por conceptos de servicios y software.

Un par de meses después, se dio a conocer que todos los niveles de PlayStation Plus se volvieron más caros. Así pues, hay quienes temen que las declaraciones recientes sugieren que otro incremento está a la vuelta de la esquina, aunque en este momento aún no hay algo confirmado.

Pero dinos, ¿crees que el programa podría volverse incluso más caro en 2026 o más allá? Déjanos leerte en los comentarios.

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