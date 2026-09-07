PlayStation tiene en sus manos algunas de las franquicias más icónicas de la industria, pero muchas de ellas están totalmente abandonadas. Supuestamente, la compañía tiene planes para revivir algunas de ellas con nuevos proyectos, pues quiere darle más variedad a su ecosistema y apostar por una mayor diversidad de géneros.

Un nuevo reporte asegura que dicho plan sigue en marcha y que PlayStation revivirá una icónica franquicia que ha estado en el congelador por más de una década. El proyecto sería posible gracias a la colaboración entre uno de sus estudios más talentosos y una compañía externa que también ha demostrado su experiencia en atractivos juegos.

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PlayStation reviviría icónica saga con una remasterización o remake

Para nadie es un secreto que PlayStation ha perdido poco a poco la enorme variedad de juegos que caracterizó a su ecosistema en generaciones pasadas. Desde que la compañía tuvo éxito con los juegos de acción narrativos, sus estudios se han apegado a la fórmula y sólo se han arriesgado con juegos como servicio que fracasaron rotundamente.

Ahora, parece que PlayStation quiere recuperar parte de esa riqueza que hizo popular a sus primeras consolas. De acuerdo con un reciente reporte de MP1st, la compañía planea revivir varias franquicias de antaño y una de ellas será Killzone.

La saga de shooters nació en 2004 y rápidamente se convirtió en la IP insignia de Guerrilla Games. Su última entrega fue Killzone: Shadow Fall, que debutó en 2013 para PS4 con una recepción mixta. Desde entonces, la franquicia ha estado en el congelador, a pesar de que muchos fans han pedido su regreso.

Supuestamente, Killzone regresará después de más de una década de ausencia, y lo hará con un remake o una remasterización para PS5. Guerrilla Games estaría involucrado en el proyecto, cuyo desarrollo estaría en realidad en manos de un estudio de terceros. La información asegura que se trata de People Can Fly, que anteriormente colaboró con PlayStation.

Se especula que las empresas podrían hacer una nueva versión del primer juego de la saga, que durante años fue considerada un competidor para Halo, Call of Duty y otros populares shooters. Algunos fanáticos consideran que People Can Fly es el estudio indicado para hacerlo, pues tiene bastante experiencia con el género. La fuente asegura que el proyecto estaría en fases muy tempranas de su desarrollo, así que faltaría bastante para su estreno.

Si bien la noticia entusiasma a muchos jugadores de PlayStation, la realidad es que la compañía no ha confirmado por ahora un nuevo proyecto o un relanzamiento de Killzone. Vale la pena recordar que la saga regresó momentáneamente en 2024, gracias a una curiosa e inesperada colaboración con Helldivers 2.

Una remasterización o remake de Killzone podría estar en camino a PS5

¿Killzone regresará de la tumba?

Killzone quedó en el olvido por un simple motivo: el sorpresivo éxito que tuvo Horizon Zero Dawn. Guerrilla Games ha trabajado durante los últimos años en las aventuras de Aloy y no hay señales de que vaya a dejar de lado la IP de acción y aventuras.

Además de los fans, hay creativos que trabajaron en Killzone que los encantaría ver su regreso. Entre ellos está Joris de Man, compositor a quien le fascinaría ver una remasterización de la trilogía original. Sin embargo, sabe que sería un proyecto arriesgado, pues la IP ha estado inactiva por mucho tiempo.

Muchos fanáticos de PlayStation le pidieron a Sony revivir Killzone cuando XBOX adquirió Activision Blizzard, pues veían a la franquicia como un posible contendiente de Call of Duty. Sin embargo, los reportes sobre su regreso son únicamente un rumor.

Sin duda, Killzone sumaría bastante a la accidentada oferta de juegos por parte de PlayStation Studios. Incluso, podría encajar en la estrategia de juegos multijugador y como servicio por la que Sony continúa apostando.

Killzone podría darle variedad y enriquecer el ecosistema de PlayStation

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