Marvel’s Wolverine es uno de los videojuegos más esperados de la segunda mitad de 2026, y el entusiasmo ya se respira en el aire. Aunque faltan aproximadamente 2 meses para el lanzamiento, los desarrolladores compartieron un nuevo y especular avance cinematográfico. Pero la comunidad desvió la conversación a un tema mucho más relevante.

Así es: la polémica en torno al fin del formato físico sigue más vigente que nunca, y ya quedó claro que los jugadores no quitarán el dedo en el renglón. Los fanáticos aprovecharon el trailer del próximo exclusivo de PS5 para arremeter contra PlayStation y sus planes futuros.

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Trailer de Marvel’s Wolverine está inundado de comentarios negativos

Para aquellos no se enteraron por alguna u otra razón, vale la pena recordar que Sony anunció a principios de este mes que, a partir de enero de 2028, dejará de producir juegos físicos para los ecosistemas PlayStation. Debido a que esta decisión afecta a producciones propias y lanzamientos de terceros, se trata de un duro golpe al formato físico.

¡La comunidad está muy molesta! En medio de la polémica, Insomniac Games utilizó sus redes oficiales para tranquilizar a los jugadores y confirmar que el próximo título protagonizado por Logan sí tendrá un lanzamiento físico en disco. Así pues, podríamos estar ante uno de los últimos títulos first-party de Sony que debutará en dicho formato.

Dicho esto, la comunidad recurrió al último avance oficial de Marvel’s Wolverine para mostrar su inconformidad por la estrategia de PlayStation.

El trailer CGI, titulado Ain’t No Hero, ya tiene más de 8100 comentarios; sin embargo, un breve vistazo deja en evidencia que la inmensa mayoría de los usuarios discuten sobre la inminente desaparición del formato físico. “No puedo esperar para jugar este título con un disco” dijo un fan. “No puedo esperar para comprarlo en físico”, afirmó otro.

Incluso algunos fanáticos muestran un momento del adelanto que resulta irónico. Durante el clímax del avance, Logan pierde la cordura y ataca a un montón de sujetos después de que una fotografía de él y Jean Grey es destruida. “La preciada foto de Wolverine demuestra la importancia de los medios físicos. ¡Qué vuelva esa opción!”, dijo un usuario.

En cuanto el adelanto en sí, podemos ver varias escenas en las que el protagonista se enfrenta a grupos de enemigos. No se comparten detalles inéditos con respecto a la narrativa o el estilo de juego, pero una de las grandes sorpresas fue la confirmación de Lady Deathstrike, una de las villanas que hará acto de presencia en la campaña.

Pero claro, prácticamente ningún jugador se hizo eco de lo que ocurre en el trailer de Marvel’s Wolverine;la conversación se enfocó en la polémica que gira en torno a PlayStation. Debemos bajar muchísimo en la sección de comentarios para empezar a leer mensajes que hagan referencia al contenido del video.

Y sí, críticas similares se encuentran en el trailer que se compartió en la cuenta oficial de X. El adelanto con doblaje latino está a salvo en su mayoría de la polémica, y allí la charla se enfocó en el hecho de que Humberto Solorzano regresa como la voz de Logan. Eso sí, algunos fans confesaron que comprarán el título en formato físico.

El último trailer de Marvel's Wolverine se vio envuelto en la polémica de PlayStation

La polémica de PlayStation también afecta a otros estudios

Es entendible que la comunidad usara el más reciente avance de Marvel’s Wolverine para protestar en contra del posible fin de los videojuegos físicos. Al final del día, se trata de uno de los lanzamientos first-party más importantes de PlayStation de cara al futuro inmediato.

El problema es que la controversia también afectó indirectamente a estudios de terceros que, por supuesto, no tienen control ni decisión sobre las estrategias y los planes de Sony. Los videos que se comparten en el canal oficial de la compañía japonesa y que promocionan títulos third-party también se llenaron de comentarios negativos.

Incluso un desarrollador independiente lamentó que el último adelanto de su nuevo proyecto esté repleto de críticas en contra de PlayStation. Mientras tanto, la empresa nipona guarda silencio sobre el tema, y se desconoce si las protestas le obligarán a cambiar de postura.

Mientras tanto, diversas organizaciones y personalidades ya empezaron a mover la aguja. Por ejemplo, legisladores mexicanos presentarán una denuncia y solicitarán una investigación en contra Sony ante la posibilidad de que exista monopolio tras el fin del formato físico. Además, políticos de Brasil exhibieron un nuevo proyecto de ley para proteger la propiedad digital de los usuarios.

Sony pondrá fin a los juegos físicos de PlayStation

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de estas protestas? Déjanos leerte en los comentarios.

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