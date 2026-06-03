Pokémon Champions debutó hace unos meses con una promesa: primero haría su estreno en consolas Nintendo Switch, pero después le abriría las puertas a una comunidad enorme con su versión para iPhone y Andriod. Bueno, pues ese momento llegó, puesto que Pokémon Champions ya tiene fecha de estreno en móviles.

The Pokémon Company International confirmó que el juego de combates Pokémon llegará oficialmente a dispositivos iOS y Android el próximo 17 de junio de 2026. Con esto, los entrenadores tendrán la oportunidad de sumarse a la acción desde el dispositivo que siempre llevan en su bolsillo.

La compañía también anunció que ya es posible realizar el prerregistro en App Store y Google Play. Te dejamos los links a continuación:

Pokémon Champions tendrá juego cruzado entre Nintendo Switch y celulares

Uno de los anuncios más importantes es que Pokémon Champions contará con soporte multiplataforma completo. Gracias a esta función, los jugadores de Nintendo Switch podrán enfrentarse a usuarios de iOS y Android en combates en línea, ampliando considerablemente la comunidad competitiva del título.

The Pokémon Company señaló que el objetivo es ofrecer una experiencia accesible y flexible para que los entrenadores puedan participar en batallas estratégicas desde cualquier lugar. Para ello, el juego utilizará los mismos datos guardados entre plataformas siempre y cuando se vincule la misma cuenta Nintendo.

En otras palabras: podrás llevar a tus equipos Pokémon y mantener tanto tu rango competitivo como tu historial de batallas sin importar en dónde juegues.

Mega-Raichu X y Mega-Raichu Y celebrarán el lanzamiento de la versión móvil

Para conmemorar la llegada del juego a dispositivos móviles, Pokémon Champions realizará un evento especial centrado en Raichu. Desde el 17 de junio y hasta el 1 de septiembre de 2026, todos los jugadores podrán reclamar gratuitamente un Raichu junto con las Megapiedras Raichunita X y Raichunita Y.

Estas nuevas formas permitirán acceder a Mega-Raichu X y Mega-Raichu Y. La primera contará con la habilidad Electrogénesis, que activa un Campo Eléctrico durante varios turnos al entrar al combate, mientras que la segunda tendrá la habilidad Indefenso, la cual garantiza que tanto sus ataques como los de sus oponentes no fallen; una apuesta peligrosa si te encuentras con equipos con criaturas que te puedan tirar de un golpe.

Sin duda, la llegada de ambos Mega-Raichu alegrará a los entrenadores. Recordemos que estas criaturas debutaron en Pokémon Legends Z-A, por lo que hasta la fecha su potencial en el competitivo permanecía en un misterio. Ahora, con su debut en Pokémon Champions podremos ver de qué son capaces estas Megaevoluciones.

¿Qué te pareció esta noticia? ¿Estás emocionado por jugar Pokémon Champions siempre en tu bolsillo? Cuéntanos en los comentarios.

Pokémon Champions ya está disponible para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2, mientras que su versión para móviles debutará el 17 de junio. Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con este videojuego.