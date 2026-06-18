Hace unos meses, Pokémon Champions llegó para deleitar a millones de jugadores en Nintendo Switch y Nintendo Switch 2; sin embargo, hacía falta algo: la versión para iPhone y Android que se prometió desde su anuncio oficial. Afortunadamente, ya no tienes que esperar más para probarla, puesto que ahora está disponible.

Sí, leíste bien, Pokémon Champions ya está disponible en smartphones. Esto quiere decir que los entrenadores de varias partes del mundo ya pueden tomar el dispositivo que siempre traen en el bolsillo para ponerse a entrenar a su equipo y tener épicas batallas que forman parte del competitivo de Pokémon.

Lo mejor de todo es que Pokémon Champions para iOS y Android tiene paridad de funciones con la versión para Nintendo Switch. Esto quiere decir que es compatible con Pokémon HOME para llevar a tus Pokémon de otras entregas de la serie para competir. Asimismo, podrás llevar tus datos de guardado de la versión para Switch y hasta jugar contra quienes lo hagan en consolas.

¿Cómo descargar Pokémon Champions gratis en tu celular?

Descargar Pokémon Champions para tu celular es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es buscarlo en la tienda de tu smartphone y seleccionar la opción de instalarlo. Te recomendamos que es una experiencia gratuita, por lo que podrás disfrutarlo sin tener que pagar nada.

A continuación te presentamos los enlaces para descargarlo:

Cabe mencionar que, aunque Pokémon Champions es una experiencia gratuita, sí ofrece algunos productos. Se trata de paquetes o suscripciones que puedes conseguir para tener una mayor capacidad de almacenamiento de Pokémon o hacer que algunas cosas sean más cómodas. Dicho esto, puedes jugar y entrenar a tus Pokémon sin desembolsar ni un centavo.

¿Qué es Pokémon Champions?

Pokémon Champions es un nuevo juego enfocado exclusivamente en los combates Pokémon competitivos. A diferencia de las entregas principales de la franquicia, no se centra en la exploración, la captura de criaturas ni una aventura narrativa, sino en ofrecer enfrentamientos rápidos y accesibles entre entrenadores.

El título permitirá utilizar Pokémon transferidos desde Pokémon HOME y contará con mecánicas de batalla familiares para los jugadores de la saga, incluyendo combates individuales y dobles. Además, estará disponible tanto en dispositivos móviles como en la consola Nintendo Switch, con juego cruzado entre plataformas.

Su objetivo es convertirse en una plataforma dedicada para la escena competitiva de Pokémon, facilitando que los jugadores participen en combates estratégicos sin necesidad de avanzar a través de una aventura tradicional. De hecho, Pokémon VGC del próximo Pokémon World Championship se jugará en Pokémon Champions.

Pokémon Champions está regalando a Dragonite y Quick Coupons (imagen: The Pokémon Company)

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