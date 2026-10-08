Si acabas de comenzar tu aventura en la entrega más reciente de Pokémon, toma nota, pues ya puedes canjear un nuevo código para recibir algunos objetos.

En esta ocasión, un nuevo Regalo Misterioso permite conseguir varios artículos de decoración para tu resort. Si quieres aprovecharlo, aquí te contamos qué incluye y cómo puedes reclamarlo.

Consigue estos objetos con el código de Regalo Misterioso

La distribución disponible actualmente permite obtener un paquete de objetos para decorar en Pokémon Pokopia. El código es D1VE1NTHESEA y estará activo durante bastante tiempo, así que tendrás margen para canjearlo.

Al utilizarlo, recibirás un sofá de resort, una mesa, una hamaca, un banco y una planta en maceta retorcida. Cabe mencionar que la distribución comenzó el 6 de octubre y estará disponible hasta el 29 de febrero de 2028.

Vale la pena estar pendiente de futuras distribuciones, pues Pokémon Pokopia ya comenzó a recibir diferentes Regalos Misteriosos con artículos que pueden ayudarte a poner un toque especial en tu resort.

¿Cómo canjear el código?

Canjear el código de Regalo Misterioso es sencillo, aunque la función no está disponible inmediatamente después de comenzar la aventura.

Primero, tendrás que avanzar aproximadamente 30 minutos para obtener acceso a la PC ubicada en el Centro Pokémon de tu pueblo. Después, sigue estos pasos:

Inicia Pokémon Pokopia. Camina hasta la PC de tu pueblo y presiona el botón A para interactuar con ella. Selecciona “Recibir objetos”. Elige “Regalos Misterioso”. Selecciona “Mediante código o contraseña” para conectarte a Internet. Introduce el código en turno. Espera a que llegue el regalo.

Recuerda que el juego ejecutará un guardado automático después de recibir el regalo, así que los objetos quedarán registrados en tu partida.

Pokémon Pokopia sigue sorprendiendo

Pokémon Pokopia propone una experiencia diferente dentro de la franquicia, pues invita a explorar, construir y transformar un mundo lleno de Pokémon. Además, a lo largo de la aventura es posible colaborar con distintas criaturas para desarrollar un entorno y darle estilo propio.

Los objetos de decoración como los incluidos en este Regalo Misterioso son una forma más de personalizar ese espacio y hacer que tu partida tenga un toque característico y único. Debido a esto, seguiremos atentos para informarte sobre futuros códigos que puedas canjear.

¿Ya comenzaste tu aventura en Pokémon Pokopia? ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta nueva propuesta? Cuéntanos en los comentarios.

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