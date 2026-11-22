LO QUE DEBES SABER

Dragon Ball Super: Beerus ofrece un primer vistazo oficial al Ultra Instinto, la transformación más poderosa de Goku

El episodio 7 omite las escenas en las que Goku y Vegeta convencen a Whis y a Bills para que los entrenen

La representación del infierno personal de Freezer resulta mucho más inquietante en el nuevo anime de Toei Animation

Dragon Ball Super: Beerus se anunció como una versión mejorada del popular pero muy criticado anime de 2015. Si bien gran parte del retrabajo se refleja en una animación y un estilo de dibujo de mayor calidad, los responsables de este proyecto también agregaron escenas inéditas e hicieron ajustes narrativos. Uno de esos cambios sutiles está presente en el episodio 7.

Efectivamente, el remake da un primer vistazo oficial a lo que posteriormente conoceremos como el Ultra Instinto, la transformación más poderosa de Goku hasta la fecha. De igual forma, la serie animada convierte un chiste de Akira Toriyama en una de las escenas más inquietantes de la franquicia.

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Dragon Ball Super: Beerus adelanta el Ultra Instinto de Goku con el episodio 7

El anime de Toei Animation comenzó su emisión a principios de octubre, y desde entonces ha estrenado un nuevo episodio cada semana. Dicha tendencia continuará hasta que finalice la primera temporada. Así pues, este domingo 22 de noviembre finalmente debutó el capítulo 7, que da inicio al arco de la Resurrección de Freezer.

Gran parte de la historia se enfoca en el entrenamiento que tienen Goku y Vegeta en el planeta de Whis y Bills, el Dios de la Destrucción. Dragon Ball Super: Beerus elimina por completo las escenas en las que se nos muestra cómo el dúo de saiyajines logra convencer a sus nuevos maestros para que les ayude con sus entrenamientos.

Si bien esa omisión molestará a ciertos fans, la realidad es que pasar directo al grano mejora mucho el ritmo de la narrativa. Así pues, el episodio 7 nos muestra una breve pelea que tienen Goku y Vegeta en contra de Whis. La secuencia es prácticamente la misma que en el anime de 2015, pero con una mejor calidad de dibujo.

El entrenamiento finaliza tal como en la película y la serie original. Posteriormente, el maestro de Bills le explica que el principal defecto de Vegeta es que piensa demasiado durante los enfrentamientos, lo que provoca que su estilo de lucha sea demasiado rígido. Por su parte, Whis critica a Goku por confiarse mucho y bajar constantemente la guardia.

En esa misma escena de Dragon Ball Super Beerus, Whis explica que las señales de los sentidos y del cerebro tardan en llegar al cuerpo, lo que limita su velocidad. Así pues, el ángel le comenta a los protagonistas que el objetivo de la práctica es que aprendan a que cada parte de su cuerpo se mueva y actué de forma independiente.

Whis explica que conseguirlo es demasiado complicado, pues ni siquiera Bills es capaz de dominar esa técnica. Inmediatamente después, se nos muestra un aura plateada con tintes azules y morados. Es el primer adelanto oficial del Ultra Instinto, transformación que Goku consigue posteriormente durante su pelea contra Jiren en el Torneo del Poder.

El episodio 7 de Dragon Ball Super: Beerus adelanta la inminente llegada del poderoso Ultra Instinto de Goku

Esa conversación también ocurre en la película de Toei Animation y en el anime original de 2015, pero en ninguna de esas versiones se hace alusión al Ultra Instinto. Así pues, en el episodio 7 de Dragon Ball Super: Beerus es la primera vez que se muestra un adelanto más directo de la famosa transformación.

Es comprensible ese cambio, pues originalmente desconocíamos que el Ultra Instinto tendría tanta importancia en el arco final del anime y en las próximas historias del manga de Toyotaro, incluida la saga de Moro. Al respecto, la historia de la Patrulla Galáctica será adaptada posteriormente a una serie animada.

El aura del Ultra Instinto aparece en el episodio 7 de Dragon Ball Super: Beerus

El infierno de Freezer es mucho más aterrador en Dragon Ball Super: Beerus

La referencia directa al Ultra Instinto es la adición más importante del capítulo 7 del nuevo anime de Toei Animation, pero también hay otros cambios que cambian sustancialmente el significado y el tono de algunas secuencias. Una de las modificaciones más importantes ocurre justo al principio.

Al inicio del episodio, se nos observa a Freezer en el infierno. Recordemos que el villano pierde la vida en su breve batalla contra Trunks al comienzo del arco de Cell en Dragon Ball Z. La diferencia es que, en la nueva versión, la representación del más allá resulta mucho más aterradora.

En la película y el anime de 2015, Freezer sufre por estar rodeado de peluches, hadas y animalitos que cantan al ritmo de la música. Es una secuencia divertida ideada por Akira Toriyama que busca burlarse del tirano galáctico, quien es tan malvado que una escena así de tierna le resulta insoportable.

La broma permanece en Dragon Ball Super: Beerus, pero la representación del infierno personal del villano es mucho más inquietante. Ahora, el antagonista ve a los peluches y hadas con ojos rojos. Además, el escenario tiene una tonalidad muy oscura que hace que la secuencia sea más terrorífica.

Quizás el detalle más espeluznante es que se nos muestra que Freezer tiene recuerdos de sus peleas contra Goku y Trunks. Pensar en que el villano estaba destinado a sufrir ese tormento por la eternidad es, cuanto menos, aterrador. Para su suerte, el Emperador del Mal regresa a la vida al final del episodio 7, y se prepara para iniciar su venganza.

El infierno de Freezer ha sido adaptado en «Dragon Ball Super: Beerus». pic.twitter.com/YBK1SInZA3 — Cartoons On The Moon (@CartoonsOTMoon) November 22, 2026

Tristemente, el nuevo anime también eliminó la secuencia en la que aparecen por primera vez Champa y Vados, quienes desempeñarán un rol clave en el siguiente arco. Y sí, esa omisión también removió por completo la posible aparición de un personaje exclusivo del manga de Toyotaro.

La representación del infierno de Freezer es mucho más aterradora en Dragon Ball Super: Beerus en comparación con el anime de 2015

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de los cambios? ¿Te gusta más la representación del infierno de Freezer? Déjanos leerte en los comentarios.

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