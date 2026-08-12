Hoy más que nunca, las adaptaciones de videojuegos están en boga en el cine y la televisión. Aunque muchas de estas producciones fueron un éxito comercial y contentaron a los fans, otras enfrentaron problemas para cumplir con las expectativas. Sea como sea, el actor principal de God of War no está contento con la forma en que se realizan alguno de estos proyectos.

Hablamos de Christopher Judge, quien interpretó a Kratos en los últimos títulos desarrollados por Santa Monica Studio. Durante una reciente convención con los fanáticos, lanzó una dura crítica en contra de la serie live-action de The Last of Us y otros proyectos similares.

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Christopher Judge arremete contra las series de The Last of Us y God of War

En años recientes, notaremos un patrón interesante en todas las películas y series exitosas basadas en un videojuego: respetan el material de origen. Incluso en algunos casos, miembros del equipo original estuvieron involucrados en la producción; sin embargo, ese no siempre es el caso.

Christopher Judge fue un invitado en la Fan Expo y tuvo un panel especial. Durante su intervención, se sinceró sobre el tema y mostró su molestia con el hecho de que muchos estudios de Hollywood simplemente optan por no contratar a los actores o escritores que trabajaron en las franquicias en las que se basan.

El actor de Kratos puso como ejemplo el caso de la exitosa adaptación live-action de The Last of Us protagonizada por Bella Ramsey y, próximamente, Kaitlyn Dever. Si bien se proclamó un fan de Pedro Pascal, cuestionó la decisión de no tener a los actores originales en el cast principal.

“En The Last of Us, me encantó Pedro Pascal. Pero, ¿[los actores] eran mejores que el reparto del videojuego]? Vi una lectura dramatizada que hicieron [los protagonistas originales], y fue increíble. No tengo idea por qué no usan ese reparto”, comentó Christopher Judge.

Para ser justos, tanto Troy Baker como Ahley Johnson, quienes interpretan a los protagonistas del videojuego de Naughty Dog, tuvieron una breve participación en la primera temporada de la serie live-action de HBO Max. De igual, Neil Druckmann, director de los juegos, fue un colaborador activo e incluso dirigió algunos episodios.

El actor de Kratos fue más allá y también criticó la próxima adaptación de God of War producida por Amazon. En la convención, arremetió contra la compañía por no contratar a los escritores que trabajaron en los juegos de PlayStation.

“Algunas de esas personas han estado involucradas con ese mundo por 20 años, pero ¿alguien [de Hollywood] cree saber más que ellos? (…) No puedes decirles a los guionistas originales cómo escribir esas historias”, comentó Christopher Judge.

Christopher Judge, actor de Kratos en God of War, criticó la serie de The Last of Us

En la sección de comentarios del post en el que se compartió el video, los fanáticos estuvieron de acuerdo con las palabras del actor. “¡Por fin alguien lo dijo!“, sentenció un usuario. ”Creo que Hollywood tiene un problema de arrogancia. Rara vez involucran a los creadores originales y, con frecuencia, se desvían de la trama que hizo grandes a los juegos y libros", afirmó otro.

La serie live-action de God of War vive momentos complicados

En última instancia, el actor de Kratos se mostró molesto con el hecho de que las compañías decidan ignorar a los creativos que trabajaron en los juegos, muchos de los cuales vendieron millones de copias.

“Mi problema con todas las adaptaciones de videojuegos es que tienes esa franquicia preexistente y exitosa, pero lo primero que hacen es no contratar a nadie asociada con ella”, comentó Christopher Judge.

En lo que respecta a la serie de God of War, se sabe que el proyecto corre por parte de Ronald D. Moore, quien se desempeña como guionista, productor ejecutivo y Showrunner. Cory Barlog de Santa Monica Studio también está involucrado en el proyecto, junto a Naren Shankar, Matthew Graham, Asad Qizilbash y otros creativos.

El show corproducido por Amazon MGM Studios y Sony se quedó sin protagonista, pues Ryan Hurst, actor que iba dar vida a Kratos, sufrió una importante lesión durante el rodaje. Todavía se desconoce su reemplazo, pero se especula que Dave Bautista podría unirse al reparto en el rol principal.

De igual forma, reportes señalan que Callum Vinson, quien iba a interpretar a Atreus en la primera temporada, e Island Austin, elegida para dar vida a Thrud, quedaron fuera del proyecto. Por ahora, los productores todavía no revelan quiénes serán las nuevas incorporaciones al cast.

Dave Bautista podría ser el nuevo Kratos en la próxima serie live-action de God of War

Pero dinos, ¿estás de acuerdo con las palabras de Christopher Judge? Déjanos leerte en los comentarios.

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