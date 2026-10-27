SHIFT UP es un estudio que valora la participación de su comunidad y no es extraño que se asocie con creadores de contenido para premiar sus contribuciones o formar una relación benéfica para ambas partes. Es por esta razón por la que la compañía sorprendió cuando cortó lazos con uno de los más importantes creadores de contenido de uno de sus juegos, pero su decisión está justificada.

GODDESS OF VICTORY: NIKKE es uno de los juegos de la escena gachapón más populares y como todos ellos también tiene su comunidad de creadores de contenido, que no deja de crecer. Pero este mes sufrió una importante baja tras conflicto con SHIFT UP.

SHIFT UP baneó a Phyrrixz de NIKKE

Estamos hablando de Phyrrixz, que se había convertido en una pieza clave en la escena de la creación de contenido de NIKKE, por lo menos para la comunidad inglesa del juego, puesto que organizaba entrevistas con los actores de voz en este idioma y hasta colaboraba con SHIFT UP. Asimismo, se dio a conocer por los videos en los que analizaba la historia y el universo del juego.

El conflicto que tuvo con SHIFT UP se debió a un mal comportamiento en relación con el juego y que se descubrió luego de que la compañía lo baneara por “impactar la competencia justa” y permitiera que le pilotaran su cuenta del juego; en otras palabras, dar sus credenciales de inicio de sesión para que alguien más jugara en su nombre.

¿Phyrrixz jamás regresará a NIKKE?

Como te comentamos semanas atrás, SHIFT UP intensificó los filtros antitrampa de NIKKE para asegurar un entorno más justo y uno de los jugadores afectados por estas nuevas medidas fue Phyrrixz.

Al igual que otros jugadores, Phyrrixz fue uno de los jugadores que defendió el pilotaje de cuentas, argumentando que es una práctica que existe en todo título que ha jugado, ya sea por motivos casuales o competitivos.

Phyrrixz incurrió en pilotaje de cuentas, pero no en uso de trampas, por lo que la sanción que se le impuso fue una suspensión de sólo 30 días, contados a partir de inicios de octubre. El creador de contenido podría regresar en unos cuantos días justo a tiempo para el 4.º aniversario, pero decidió no hacerlo jamás, pues dejó claro que se distanciaría por completo después de 3rd Encounter, evento organizado por fans agendado para inicios de noviembre.

“Tomo la decisión de alejarme tras meses de acoso en la vida real e incidentes que me ponen en peligro en la vida real”, expresó el creador de contenido fan de Snow White de NIKKE, indicando que sin importar lo mucho que ame un juego, no vale la pena pasar por lo que está pasando.

El creador de contenido Phyrrixz se alejará de NIKKE tras sufrir suspensión por pilotaje de cuenta (imagen: SHIFT UP, Level Infinite)

¿Por qué Phyrrixz eliminó todos sus videos de NIKKE?

Pero eso no terminó ahí. Gracias a la publicación que compartió en Discord, Phyrrixz dejó ver que SHIFT UP no se tomó esto a la ligera, pues la compalía se desligó de él y le hizo una petición directa de borrar todos los videos en los que colaboraron.

“No puedo apoyar una compañía que ha llegado a tal extremo de asegurarse de que tenga 0 contacto con los actores de voz, el director de voces y el gerente de creadores de contenido inglés y ponerme en la lista negra de todos los eventos en el futuro”, finalizó Pyrrhixz.

Naturalmente, esto tomó por sorpresa a la comunidad, pero hubo muchos que tras conocer los detalles del conflicto entendieron la decisión de SHIFT UP.

“Entusiasta de lore de NIKKE y Umamusume”, se leía en la descripción del canal de YouTube de Phyrrixz, que contaba con casi 230 videos enfocados en ambos títulos gachapón. Sin embargo, tras la purga de videos de NIKKE el canal se describe como uno de “Documentales Históricos de Umamusume” y sólo tiene poco más de 20 videos, efectivamente obedeciendo la petición de la compañía.

Queda claro que SHIFT UP iba contra los tramposos en serio y no ha quitado el dedo del renglón; de hecho, días atrás hizo pública la lista de jugadores afectados por la más reciente ola de baneos, lo cual ha hecho que se gane el reconocimiento de la mayoría de los jugadores no sólo por tomar cartas en el asunto, sino también por la transparencia que ha mostrado.

¿Qué opinas de la decisión de SHIFT UP? Cuéntanos en los comentarios.

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