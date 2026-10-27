Los jugadores japoneses siguen demostrando cuáles son los juegos que más esperan y hay novedades interesantes en la clasificación de esta semana. Una nueva encuesta de Weekly Famitsu reveló que The Legend of Zelda: Ocarina of Time continúa en la cima, mientras que 2 juegos de la franquicia Persona consiguieron entrar al Top 10 con sus versiones para Nintendo Switch 2 y PlayStation 5.

Como seguramente sabes, el mercado japonés suele mostrar preferencias diferentes a las de Occidente. Por ello, los rankings de la popular revista permiten conocer qué franquicias generan mayor expectativa entre los jugadores de ese territorio y cómo cambian sus intereses con el paso de las semanas.

En esta ocasión, los votos se recibieron entre el 7 y el 13 de octubre. Los resultados mantienen a Nintendo Switch 2 como protagonista de la clasificación, aunque PlayStation 5 también cuenta con varios títulos entre los favoritos del público japonés.

¿Cuáles son los juegos más esperados?

Llegó el momento de conocer las preferencias de los jugadores japoneses. Esta semana, Nintendo Switch 2 consiguió 5 lugares, PlayStation 5 obtuvo 4 y Nintendo Switch mantuvo 1 puesto. La gran novedad es que las versiones para la consola híbrida de Persona 4 Revival y Persona 6 finalmente entraron en el Top 10.

Estos son los juegos más deseados en Japón:

[Switch 2] The Legend of Zelda: Ocarina of Time [Switch 2] Pokémon Winds / Waves [PS5] Persona 4 Revival [PS5] Persona 6 [PS5] Final Fantasy VII Revelation [Switch 2] Dragon Quest Monsters: The Withered World [PS5] Grand Theft Auto 6 [Switch] Dragon Quest Monsters: The Withered World [Switch 2] Persona 4 Revival [Switch 2] Persona 6

Zelda mantiene el liderato y Persona conquista nuevos lugares

Como pudiste observar, The Legend of Zelda: Ocarina of Time volvió a conseguir el primer puesto. El clásico de Nintendo lleva varias semanas en la cima después de superar a Pokémon Winds / Waves y continúa demostrando el enorme interés que despierta entre los jugadores japoneses. Su permanencia en el primer lugar confirma que la aventura de Link es uno de los lanzamientos más esperados para Nintendo Switch 2. Se estrena el 5 de noviembre.

Por otro lado, el segundo lugar fue para Pokémon Winds / Waves, los próximos juegos principales de la popular franquicia de The Pokémon Company. Las entregas están previstas para 2027 y llegarán en exclusiva a Nintendo Switch 2.

Finalmente, el tercer puesto quedó en manos de Persona 4 Revival para PlayStation 5 que saldrá en febrero de 2027. Por su parte, Persona 6 ocupó el cuarto puesto con su edición para PS5 y se espera que se estrene en la segunda mitad del próximo año.

¿Cuál de estos juegos esperas con más emoción? ¿Crees que Zelda conservará el primer lugar hasta el día de su lanzamiento? Cuéntanos en los comentarios.

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