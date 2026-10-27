Cada vez falta menos para que Stellar Blade llegue a Nintendo Switch 2 y ahora tenemos un dato importante para quienes planean jugarlo en formato digital.

La eShop acaba de revelar el tamaño de descarga de esta versión, la cual necesitará una cantidad de espacio importante en el almacenamiento de la consola.

Stellar Blade necesitará más de 25 GB en Nintendo Switch 2

De acuerdo con la información publicada en la tienda digital de Nintendo, Stellar Blade Complete Edition ocupará 25.4 GB en Nintendo Switch 2. Por lo tanto, quienes quieran comprarlo en formato digital deberán asegurarse de tener suficiente espacio libre antes de descargarlo.

La historia del juego nos lleva a una Tierra devastada por los Naytibos, criaturas que obligaron a los últimos supervivientes de la humanidad a refugiarse en una colonia espacial. Nuestra protagonista tendrá la misión de recuperar el planeta, aunque pronto descubrirá que las cosas son más complicadas de lo que parecen.

Cabe mencionar que, además de la versión digital del título, también habrá una edición física. De acuerdo con la información compartida sobre esta versión, el juego completo estará incluido en el cartucho, por lo que no será necesario descargar la aventura completa para comenzar a jugar.

Puedes probar Stellar Blade gratis antes de su estreno

Si todavía no estás seguro de comprarlo, hay otra buena noticia. Stellar Blade ya cuenta con un demo gratuito disponible en la eShop de Nintendo Switch 2, así que puedes probar su propuesta antes de decidir si vale la pena darle una oportunidad.

La prueba permite conocer el sistema de combate, que destaca por sus ataques veloces y enfrentamientos contra enemigos que exigen buenos reflejos. También es una oportunidad para descubrir cómo se siente la aventura de Shift Up en la consola de Nintendo.

El demo ocupa aproximadamente 6.1 GB, una cantidad mucho menor que la del juego completo, por lo que podrás probarlo sin tener que reservar de inmediato más de 25 GB para la versión final.

¿Cuándo debutará Stellar Blade en Nintendo Switch 2?

Stellar Blade Complete Edition llegará a Nintendo Switch 2 el próximo 5 de noviembre. Esta edición incluirá el juego base y contenido adicional de las colaboraciones con NieR y GODDESS OF VICTORY: NIKKE.

¿Tienes suficiente espacio en tu Nintendo Switch 2 para instalar Stellar Blade? ¿Probarás el demo antes de decidir si compras el juego completo? Cuéntanos en los comentarios.

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