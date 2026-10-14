Los fans de Pokémon que disfrutan las batallas por equipos tienen nuevos motivos para regresar a la arena. Pokémon UNITE ya cuenta con 2 nuevos personajes jugables que prometen darle más variedad a las partidas y completar una colección muy especial para los entrenadores.

La actualización estaba prevista para este 13 de octubre, por lo que las nuevas incorporaciones ya están disponibles. Se trata de 2 de las evoluciones más populares de Eevee que se unen al resto de criaturas que los usuarios pueden elegir para combatir en este MOBA gratuito.

Jolteon y Flareon ya están disponibles en Pokémon UNITE

Jolteon y Flareon son las nuevas incorporaciones al elenco de Pokémon UNITE. Antes de su llegada, las cuentas oficiales del juego compartieron adelantos en imágenes y videos para mostrar a ambas criaturas en acción, además de ofrecer un vistazo a sus características jugables.

Con estos 2 Pokémon, los jugadores tienen más alternativas para formar equipos y probar distintas estrategias. Eso sí, para utilizarlos es necesario contar con sus respectivas licencias Unite, pues cada personaje se desbloquea de manera independiente.

La noticia también es importante para quienes tienen una evolución de Eevee favorita. Con la llegada de Jolteon y Flareon, Pokémon UNITE ya reúne a todas las evoluciones de Eevee como personajes jugables. Así, los fans pueden elegir entre las distintas opciones de esta familia.

Jolteon and Flareon are now available in #PokemonUNITE! pic.twitter.com/Q1Dzzp5gCO — Pokémon UNITE (@PokemonUnite) October 13, 2026

¿Dónde puedes jugar Pokémon UNITE?

Si todavía no has probado este MOBA, puedes descargarlo gratis en dispositivos Android y iOS. También está disponible en Nintendo Switch, donde los jugadores pueden participar en sus combates por equipos.

Cabe mencionar que, por ahora, el título no cuenta con una versión nativa para Nintendo Switch 2.

¿Vas a probar a Jolteon o Flareon en tus próximas partidas? ¿Cuál de todas las evoluciones de Eevee es tu favorita para jugar? Cuéntanos en los comentarios.

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