Sin duda, 2026 ha sido un año excelente para los fans acérrimos de Goku y compañía. Mientras los videojuegos se expanden con nuevo contenido, se espera que Dragon Ball Super: Beerus debute oficialmente en otoño. Y sí, ya se prepara una promoción con Burger King para conmemorar el lanzamiento del nuevo anime de la franquicia.

Después de semanas de rumores, finalmente se confirmó lo que los fanáticos esperaban: la colaboración con la cadena de hamburguesas llegará oficialmente a Occidente. Los residentes de Norteamérica tendrán la oportunidad de obtener juguetes coleccionables y otros productos temáticos, aunque hay noticias agridulces para los fans de Latinoamérica.

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La colaboración de Burger King y Dragon Ball Super llegará a Norteamérica

A principios de agosto, una filtración reveló que el anime de Toei Animation tendría un inesperado crossover con Burger King. Las imágenes que empezaron a circular por Internet permitieron ver algunas de las figuras y demás piezas de colección que formarían parte de dicha promoción temática.

La confirmación llegó poco después, pues la cuenta oficial de Burger King para Mongolia compartió los primeros detalles de esta esperada colaboración. El material coincidió con la filtración previa, lo que generó mucha emoción entre la comunidad; no obstante, aún había una gran duda en el aire.

En específico, los fanáticos empezaron a cuestionarse si esta promoción especial de Dragon Ball Super estará disponible en los establecimientos de Burger King en todo el mundo. Es una pregunta que aún carece de confirmación oficial, pero ya sabemos que la colaboración sí llegará a más regiones.

Hay buenas noticias para los entusiastas de la obra de Akira Toriyama que residen en Norteamérica. La cuenta oficial de la cadena de comida rápida confirmó que el crossover inspirado en el anime de Toei Animation sí llegará a los restaurantes de Estados Unidos y Canadá.

El avance oficial no incluye una fecha de lanzamiento y se limita a decir que la promoción se pondrá en marcha “muy pronto”; sin embargo, fuentes internas señalan que la colaboración entre Dragon Ball Super y Burger King iniciará durante la primera semana de septiembre de 2026.

Por ahora, se desconoce si esta iniciativa estará disponible en México y el resto de Latinoamérica. Tampoco hay información de carácter oficial sobre un posible lanzamiento en España y otros países de Europa.

Confirman la colaboración Burger King x Dragon Ball Super para Estados Unidos y Canadá

Burger King lanzará 6 juguetes y más artículos coleccionables de Dragon Ball Super

En este momento, Asía y Norteamérica son las únicas regiones confirmadas hasta la fecha. En caso de que estemos ante una promoción internacional, es probable que en los próximos días se confirmen más países. Nos mantendremos pendientes e informaremos cuando haya detalles para México y LATAM.

La cuenta oficial de Burger King en Instagram compartió un breve video que muestra imágenes de los próximos juguetes temáticos de Dragon Ball Super que llegarán a los establecimientos de Estados Unidos y Canadá. Dichas figuras coleccionables se incluirán en los menús King Jr.

Tal como se informó previamente, la línea estará conformada por 6 juguetes: Piccolo, Goku Super Saiyajin Blue, Bills, Vegeta Super Saiyajin Blue, Goku en su forma base y Vegeta en su estado normal. Estas figuras están claramente basadas en el primer arco del anime, aunque la fase Blue aparece hasta la Resurrección de Freezer.

Se prevé que esta promoción forme parte de los esfuerzos publicitarios de Dragon Ball Super: Beerus, el remake de la serie original que, según informes, debutará en octubre de 2026. Eso sí, llama la atención que Burger King utiliza el primer logotipo del show y no la nueva versión que se mostró a principios de este año.

Esta colaboración también expandirá el menú. Los fanáticos podrán conseguir una salsa “Super Saiyan”, aunque su sabor aún es desconocido. Por otra parte, se ofrecerán coronas con ilustraciones de Goku, Vegeta, Piccolo y Bills, así como un vaso inspirado en el protagonista. Dichos artículos no se mostraron en el anuncio, pero se vieron en la filtración de hace una semana.

Por supuesto, llama la atención que las cadenas de comida rápida empezaron a colaborar con la industria del anime. Hace un par de días, se confirmó que One Piece y Bob Esponja tendría un crossover con McDonald’s.

Burger King lanzará figuras coleccionables de Goku, Vegeta y más personajes de Dragon Ball Super

Pero cuéntanos, ¿crees que el crossover de DB Super con Burger King llegará a México y Latinoamérica? ¿Cuál es el juguete que más te gustó? Déjanos leerte en los comentarios.

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