Grand Theft Auto VI es el juego más esperado de la última década, así que es normal saber que ningún título quiere debutar en una fecha cercana a su lanzamiento. De hecho, el juego de Rockstar Games provocó una oleada de retrasos, pues todos los estudios quieren huir de noviembre para evitar ser opacados.

La cantidad de estrenos que habrá en dicho mes aún se pueden contar con los dedos de las manos, pues es un hecho que GTA VI llegará a PS5 y XBOX Series X|S el próximo 19 de noviembre. Mientras todos huyen de esa fecha, un popular juego independiente decidió competir de forma directa con el esperado título de Rockstar Games y agendó su próximo lanzamiento en la misma fecha.

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GTA VI ya tiene un competidor que debutará el mismo día

Luego de más de una década de espera, GTA VI por fin debutará a finales de este año en medio de expectativas enormes. Sin lugar a dudas, el título será el más popular de los próximos meses y los jugadores seguirán ocupados en 2027 descubriendo cada detalle de su mundo. Por ello, es lógico que ningún desarrollador quiera lanzar sus próximos juegos en noviembre, pues serán eclipsados por la grandeza de GTA VI.

Actualmente, ya hay varios títulos agendados para noviembre, como Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered, Barbie Rewind y Crymelight, pero todos ellos debutarán a principios de mes. De forma inesperada, un exitoso indie desafió a GTA VI y lanzará su próxima gran actualización el 19 de noviembre.

Nos referimos a The Binding of Isaac: Repentance+, título creado por Edward McMullen y distribuido por Nicalis. En caso de que no lo sepas, es uno de los juegos independientes más exitosos de las últimas décadas y se mantiene activo desde su estreno en 2011.

Esta semana, Nicalis anunció The Binding of Isaac: Repentance+ Online, título que llevará por primera vez la experiencia completa del juego con multijugador en línea a consolas. Esta versión llegará a PS5, XBOX Series X|S y Nintendo Switch 2 el mismo día en que debutará GTA VI.

Incluso, el indie competirá en las tiendas con el juego de Rockstar Games, pues tendrá una edición física para la consola híbrida de Nintendo. Este anuncio no pasó desapercibido por los fans de The Binding of Isaac, pero tampoco por el resto de la comunidad debido a su inesperada conexión con GTA VI.

The Binding of Isaac Repentance+ Online y GTA VI debutaran el mismo día

Jugadores reaccionaron al anuncio y celebraron la valentía del indie

El lanzamiento de GTA VI y The Binding of Isaac: Repentance+ Online en el mismo día generó todo tipo de opiniones en las redes sociales. Algunos jugadores aprovecharon la oportunidad para reconocer la valentía de Nicalis por enfrentarse a Rockstar Games a finales de 2026.

También hubo comentarios que aseguran que The Binding of Isaac: Repentance+ Online será un lanzamiento más entretenido que GTA VI, título que algunos jugadores describieron como “sobrevalorado”. De hecho, algunas personas afirmaron que pasarán su tarde del 19 de noviembre disfrutando el indie, al que consideran su GOTY.

“El lanzamiento de GTA VI el 19 de noviembre es la fecha que todo editor está evitando. The Binding of Isaac: Repentance + Online acaba de elegirla de todos modos. Un indie sin miedo”, escribió un jugador que reaccionó al anuncio.

La comunidad celebró el estreno el mismo día y le brindaron su apoyo al juego indie

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