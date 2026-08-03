Switch se convirtió rápidamente en unas de las consolas más populares de Nintendo no sólo por su genial concepto híbrido, sino también por su envidiable catálogo de juegos. Desafortunadamente, el tiempo no pasa en vano y uno de sus títulos más populares se quedará sin servidores y cerrará para siempre esta semana.

Si tienes un Switch y eres fan de los Battle Royale, debes saber que aún tiene tiempo para disfrutarlo antes de que desaparezca para siempre. Sin embargo, toma en cuenta que no hablamos de meses ni semanas, pues el título desarecerá mañana.

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Exitoso Battle Royale cerrará sus servidores para Nintendo Switch en unas horas

Nintendo Switch aún es una consola sumamente popular, así que es normal saber que decenas de estudios hicieron lo posible para llevar sus juegos al catálogo del sistema híbrido. Sin embargo, algunas compañías han decidido dejar de dar soporte a sus títulos con el paso de los años. Nuestro consuelo es que uno de ellos seguirá vivo por unas horas más y podrás disfrutarlo gratis.

En caso de que no lo recuerdes, en enero Respawn Entertainment agradeció a todos los jugadores de Switch que apoyaron Apex Legends desde su lanzamiento, y los invitó a disfrutar la Temporada 29. La noticia llegó con una trago amargo, pues el estudio anunció el cierre de los servidores de su Battle Royale en la consola de Nintendo.

Este cierre no afectará a otras plataformas, así que el shooter seguirá estando disponible en Switch 2. En cambio, los usuarios de la primera consola híbrida de Nintendo sólo tienen pocas horas para disfrutarlo, pues dejará de estar disponible a partir de mañana, 4 de agosto.

Dicho esto, Apex Legends para Switch tiene las horas contadas, pues muy pronto será inaccesible. Esto significa que si juegas en la consola híbrida no podrás disfrutar de las novedades programadas para la Temporada 30, así que tendrás que usar otra consola o una PC para seguir jugando.

Respawn Entertainment confirmó que Apex Legends sólo estará disponible por un poco más de tiempo, y que los jugadores podrán seguir compitiendo, ganando recompensas y disfrutando los diversos modos de juego. Esto con la idea de que retomen su cuenta del Battle Royale posteriormente en una plataforma compatible.

"La temporada 29 será la última actualización de Apex Legends para Nintendo Switch. Las futuras temporadas de Apex Legends seguirán estando disponibles para Nintendo Switch 2″, añadió el estudio.

Apex Legends desaparecerá muy pronto del catálogo de Switch, pero seguirá disponible en Switch 2

¿Qué pasará mañana con el cierre de servidores?

La comunidad de Apex Legends en Switch sólo podrá divertirse hasta mañana, pues una vez que cierren los servidores será imposible iniciar el juego en la consola de Nintendo. A primera hora del 4 de agosto, la moneda premium dejará de venderse, pero los jugadores podrán seguir gastando el acumulado en sus cuentas o usarlo en Switch 2.

La buena noticia es que el progreso, las compras y las ganancias de todos los jugadores están vinculados a sus cuentas individuales de EA, así que será muy sencillo recuperarlo todo al iniciar sesión en otra plataforma.

“Todo lo que se haya ganado o comprado, incluidas las monedas Apex y los elementos cosméticos, se transferirá a Nintendo Switch 2, incluso si lo compras después del 4 de agosto de 2026. Ten en cuenta que, en algunas regiones, las leyes locales exigen que uses la moneda digital dentro de los 180 días posteriores a la compra“, explicó Respawn Entertainment.

La Temporada 30 ya no estará disponible para los usuarios de Nintendo Switch

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