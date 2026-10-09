Las adaptaciones de videojuegos al cine y a la televisión están de moda, y el anime se ha convertido en un formato muy popular para reinventar la historia de populares franquicias. De hecho, PlayStation ya trabaja en un importante proyecto para Crunchyroll.

La compañía aprovechará la popularidad de la animación japonesa para expandir el universo de una de sus franquicias más populares. El anuncio del anime no es nuevo, pues en realidad se reveló a principios de 2025, pero ahora vuelve a ser noticia ya que sufrió un decepcionante retraso y tardará bastante en llegar al servicio de anime.

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PlayStation retrasa el anime de Ghost of Tsushima

PlayStation tiene muchas franquicias que, sin duda, encajarían muy bien en el formato de un anime. En enero de 2025, la compañía decidió apostar por una de sus IP más nuevas para llamar la atención de los amantes de la cultura japonesa: Ghost of Tsushima. El juego de Sucker Punch fue un rotundo éxito, por lo que ahora se convertirá en anime y, además, tendrá una película live-action.

En caso de que no lo recuerdes, la compañía y su talentoso estudio anunciaron Ghost of Tsushima: Legends en CES 2025. La producción está en manos de Sucker Punch, Aniplex, Sony Music y HAYATE bajo la dirección de Takanobu Mizuno, conocido por el corto animado Star Wars Vision “The Duel”.

Durante su presentación, se confirmó una ventana de lanzamiento para 2027, pero los planes cambiaron repentinamente. PlayStation confirmó que Ghost of Tsushima: Legends sufrió un importante retraso, por lo que no estará listo para el próximo año.

Los que quieran disfrutar el universo de la franquicia en la televisión deberán ser pacientes y esperar hasta 2028. Por ahora, Ghost of Tsushima: Legends no tiene una fecha exacta de lanzamiento, pero está claro que demorará bastante en llegar.

Para compensar la mala noticia, las compañías confirmaron que Mayumi Saco, quien dio voz a Tomoe en el juego original, se unió al reparto de la serie animada. Asimismo, Shinya Fukumatsu, conocido por su trabajo en One-Punch Man, también trabaja en la serie.

Por último, se reveló la participación del compositor Keiji Inai, el director de sonido Yoshikazu Iwanami, el editor de sonido Yasumasa Koyama y el artista de caligrafía Gyousyou Suzuki.

Ghost of Tsushima: Legends se retrasa y llegará hasta 2028

Ghost of Tsushima también tendrá una película live-action

PlayStation quedó fascinado con el trabajo de Sucker Punch, así que expandirá Ghost of Tsushima de varias maneras. Además del anime, la compañía trabaja en una película live-action de la franquicia. La producción está a cargo de Chad Stahelski, conocido por John Wick.

“Uno de mis proyectos más apasionantes es Ghost of Tsushima. Hace que todos comprendan que este es uno de los videojuegos más bellos jamás creados, por lo que es un desafío no hacer menos de lo que las personas de Sucker Punch han hecho”, afirmó el aclamado director en 2023, durante una entrevista con el podcast “Happy, Sad, Confused”.

El creativo expresó su interés en hacer que el reparto de la cinta esté compuesto en su totalidad por actrices y actores japoneses. Aunque se desconoce a los protagonistas,Andrew Koji, quien actuó en Bullet Train, ya levantó la mano para tener el rol central.

Varios proyectos de Ghost of Tsushima vienen en camino tras el éxito de sus 2 videojuegos

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