LO QUE DEBES SABER:

Jensen Huang ha sido restituido en sus cargos de presidente, director ejecutivo y miembro de la junta directiva de NVIDIA

La decisión de restituir a Huang contó con el respaldo unánime de la junta directiva de NVIDIA

Colette Kress, quien ocupó temporalmente el cargo de directora ejecutiva interina, retomará sus funciones como directora financiera.

NVIDIA ha creado un Comité de Seguridad y Control de Exportaciones

Continúan las investigaciones en torno a Alice Huang, acusada de espionaje

El escándalo de Jensen Huang acaba de dar un giro inesperado. La junta directiva de NVIDIA decidió restituir al directivo como presidente, director ejecutivo y miembro del consejo de administración de la compañía. Esto luego de que fuera destituido tras varios escándalos de infidelidad y acusaciones de mantener relaciones con una espía china.

Por medio de un comunicado publicado esta mañana, la empresa tecnológica hizo oficial el regreso de Huang, quien fue sustituido momentáneamente por Colette Kress, quien se desempeñó como directora ejecutiva interina por unos cuantos días.

Huang aprovechó su restitución para enviar un mensaje a toda la industria tecnológica y agradecer a la junta directiva de NVIDIA por darle otra oportunidad.

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NVIDIA explica por qué le abrió las puertas otra vez a Jensen Huang

A partir de hoy, 23 de noviembre, Jensen Huang retoma sus funciones como jefe de NVIDIA. El consejo administrativo de la empresa debatió durante estos días sobre su posible regreso y llegó a la conclusión de que merecía otra oportunidad. La directiva de NVIDIA estuvo en contacto con Huang para discutir su restitución, que recibió el apoyo unánime de todos sus miembros.

El consejo de NVIDIA quedó “satisfecho con su franqueza y capacidad para liderar”. Además, la compañía estuvo en contacto con altos funcionarios de Estados Unidos para tomar una decisión. El sector político ve con buenos ojos a Huang a pesar de lo ocurrido y considera que su regreso a NVIDIA “no representa ningún riesgo para la seguridad nacional”.

Harvey C. Jones, presidente del consejo de la tecnológica, celebró el regreso de Huang y le dio su voto de confianza. Asimismo, agradeció a Colette Kress por estar al frente de la compañía durante estos días, y confirmó que regresará a su puesto de directora financiera.

“El consejo de administración considera que Jensen es la persona idónea para liderar NVIDIA y que su reincorporación redunda en beneficio de nuestros accionistas, empleados, socios y clientes. Tenemos plena confianza en Jensen y esperamos colaborar con él en su regreso al liderazgo de la compañía. Agradecemos a Colette Kress su excelente labor como directora ejecutiva interina”, afirmó Jones.

Jensen Huang retoma sus funciones en NVIDIA con efecto inmediato a partir de hoy

NVIDIA sigue investigando el caso de Alice Huang, supuesta espía china

La junta directiva de NVIDIA confirmó que las investigaciones relacionadas con Alice Huang, jefa de la empresa Megaspeed acusada de ser una espía china, continúan en pie. La compañía formó un comité confirmado por directores independientes para ocuparse del caso. Huang también coopera con las investigaciones junto con un asesor legal independiente.

Por otro lado, NVIDIA creó un Comité de Seguridad Nacional y Control de Exportaciones, que se encargará de supervisar de forma independiente que se cumplan los reglamentos en materia de comercio y todo lo relacionado con los riesgos de seguridad nacional.

Asimismo, la compañía abrió un nuevo puesto llamado Director de Cumplimiento Normativo, que se hará cargo de supervisar a toda la empresa.

NVIDIA hizo cambios administrativos y continuará con las investigaciones sobre Alice Huang

¿Qué dijo Jensen Huang en su regreso a NVIDIA?

Jensen Huang publicó un mensaje para celebrar su regreso a NVIDIA y agradecer por la nueva oportunidad que se le da. Afirmó que regresará a sus funciones con “un compromiso renovado” y agradeció todas las muestras de apoyo que recibió durante estos últimos días.

“Es un honor para mí regresar a NVIDIA y liderar una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo al comienzo de una nueva revolución industrial” declaró Huang. “Asumo esta responsabilidad con la mayor humildad y un compromiso renovado. Quiero agradecer a la junta directiva de NVIDIA su confianza y deliberación durante este proceso. Estoy especialmente agradecido con Harvey Jones por su liderazgo como presidente, y a Colette Kress y a nuestro equipo ejecutivo por dirigir NVIDIA durante este periodo. También estoy profundamente agradecido con nuestros empleados, accionistas, líderes de la industria y socios de todo el mundo por su extraordinario apoyo. Sobre todo, agradezco el amor y el apoyo de mi familia. ¡Estoy deseando volver al trabajo!“.

Jensen Huang agradeció a la junta directiva de NVIDIA por darle otra oportunidad

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