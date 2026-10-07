Crunchyroll es mucho más que una simple plataforma de streaming que permite ver animes y películas: es una compañía de distribución y producción que trabaja en proyectos originales para su ecosistema. Ahora, se acaba de confirmar que tendrá una nueva división centrada en crear adaptaciones live-action y otros proyectos.

El anuncio tuvo lugar este miércoles 7 de octubre de 2026, y ya se compartieron los primeros detalles sobre el equipo de liderazgo que estará a cargo. Los directivos que tomarán las riendas hablaron de esta iniciativa, y explicaron cuáles son los objetivos primordiales.

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Anuncian la formación de Crunchyroll Storyworks

A mediados de esta semana, tuvo lugar el Crunchyroll Anime Future Forum, un evento celebrado en la Ciudad de Nueva York que reunió a más de 90 empresas de la industria del entretenimiento, incluidos estudios de alto renombre como MAPPA, Toho y Aniplex. Durante la convención, se hizo un anuncio importante.

Sony Pictures Entertainment anunció Crunchyroll Storyworks, una nueva división que se enfocará en adaptar historias internacionales al anime y crear producciones live-action basadas en series animadas existentes. Durante la revelación, no se mencionaron cuáles serán los primeros proyectos de esta iniciativa.

Según el comunicado, la nueva división colaborará estrechamente con creadores y creativos japoneses para “proteger y potenciar” lo que hace que el anime sea tan especial. Durante el evento de este miércoles, la compañía nipona reveló los nombres de los directivos que tendrán la responsabilidad de poner en marcha este departamento.

Tohru Iokibe, quien recientemente supervisó las iniciativas de aceleración de propiedad intelectual entre Sony Pictures y PlayStation Productions, asumirá el rol de director ejecutivo de Crunchyroll Storyworks. Él reportará a Asa Suehira, actual director de contenido de Crunchyroll.

Esta división tendrá el objetivo de proporcionar proyectos que puedan recibir luz verde en Hayate Inc., la nueva empresa de producción de anime de Aniplex y Crunchyroll fundada en marzo del año pasado y que se centra en la planificación, el desarrollo y la producción de contenido para la plataforma de streaming.

Esta empresa con sede en Tokio está liderada por Masanori Miyake, mientras que Leo Watanabe se desempeña como director de operaciones.

En gran medida, la nueva división de Crunchyroll se encargará de crear adaptaciones live-action de animes

¿Cuál será el objetivo de Crunchyroll Storyworks?

De acuerdo con Sony Pictures Entertainment, este departamento está diseñado para adaptar historias internacionales bajo el formato del anime, pero el anuncio oficial no incluyó algún ejemplo. De igual forma, la división se encargará de llevar series animadas a producciones live-action protagonizadas por actores reales.

Asa Suehira destacó la importancia del anime en la cultura global, y señaló que la industria ganó fuerza gracias a “creadores, estudios y editores que cultivaron y desarrollaron su narrativa distintiva y sus personajes inolvidables”. El directivo comenta que la visión de los creativos será el “eje central” de la nueva división de la empresa.

“Crunchyroll Storyworks construirá un puente creativo entre Japón y los narradores de todo el mundo, un puente que proteja lo que hace únicas a estas historias, a la vez que crea nuevas posibilidades para los creadores y nuevas formas para que los fans disfruten las historias que tanto les gustan”, comentó Suehira.

Tohru Iokibe afirma que este departamento permitirá aprovechar las oportunidades de “reunir historias, creadores y audiencias de primer nivel” mientras se “trascienden culturas y formatos”. El director mostró su compromiso con la iniciativa, y remarcó que “las mejores adaptaciones parten del respeto por la obra original”.

A juzgar por estas declaraciones, podemos imaginar que la compañía apostará por más proyectos como Cyberpunk: Edgerunners, un anime basado en el videojuego polaco desarrollado por CD Projekt RED. La serie fue un éxito rotundo de crítica y audiencia, y este mes estrenará su Temporada 2 en Netflix.

Otro proyecto similar sería la adaptación de Sekiro: No Defeat, el juego de acción creado por el estudio nipón FromSoftware. Este anime llegará a Crunchyroll a principios de 2027.

Sekiro: No Defeat es una adaptación de un videojuego de FromSoftware

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