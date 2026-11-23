LO QUE DEBES SABER:

Jugadores de Grand Theft Auto VI en PlayStation 5 están recibiendo baneos de hasta 30 días

Las sanciones bloquean las funciones sociales de PlayStation Network hasta por un mes

Anteriormente, los usuarios de XBOX también fueron baneados

Grand Theft Auto VI (GTA 6) lleva pocos días disponible, pero ya provocó varias oleadas de baneos. La más reciente está afectando a los jugadores que disfrutan el título de Rockstar Games en PlayStation 5. De acuerdo con algunos reportes, los castigos son de hasta 30 días y se deben a una simple acción que es mejor evitar. A continuación te decimos de qué se trata para que no seas el próximo jugador en ser baneado de PlayStation Network.

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Jugadores de PlayStation 5 son baneados hasta por 30 días por jugar GTA 6

Como te comentamos, varios jugadores han sufrido baneos en PlayStation y XBOX por culpa de GTA 6. Cuando el título debutó, muchos fanáticos usaron el llamado “truco de Nueva Zelanda” para jugarlo antes que nadie, pero hubo sanciones de por medio.

Posteriormente, los usuarios de XBOX Series X|S también empezaron a reportar baneos por un motivo específico: capturas de pantalla o clips de GTA 6 que se suben de forma automática y que tienen contenido inapropiado según las políticas de XBOX.

Como imaginas, esto incluye escenas románticas y momentos donde hay personajes con poca ropa. Los jugadores de XBOX pueden ser baneados en caso de que no desactiven la subida automática de capturas y clips en la configuración de su consola.

Ahora, los jugadores de PlayStation 5 también están recibiendo sanciones por una razón similar. Usuarios de la consola de Sony han reportado baneos de PlayStation Network por compartir con sus amigos capturas que muestran a personajes no jugables desnudos.

Un jugador conocido como DerrickGott007 advirtió en las redes sociales sobre esta situación, pues recibió un baneo de 30 días. Esto significa que durante un mes entero no podrá usar las funciones sociales de PlayStation Network.

El usuario de PS5 recibió la notificación sobre su suspensión luego tomar una captura en una locación nudista de GTA 6 y compartirla con uno de sus amigos por medio de la mensajería de PlayStation. Los sistemas de Sony detectaron el contenido como inadecuado, lo que se tradujo en el baneo.

“No envíen, repito, no envíen fotos tomadas con la cámara del juego a través de la red de mensajería de PSN que contengan desnudos. Me acaban de suspender las funciones sociales de PSN durante 30 días por enviarle a un amigo una foto de la colonia nudista de GTA 6 que encontré”, afirmó DerrickGott007.

Jugadores de PS5 han sido baneados por compartir capturas de locaciones nudistas de GTA 6

DO NOT, I REPEAT DO NOT SEND ANY PHOTOS TAKEN WITH THE IN GAME CAMERA , ACROSS THE PSN MESSAGING NETWORK THAT CONTAIN NUDITY. I JUST GOT A 30 DAY PSN SOCIAL FEATURES BAN FOR SENDING MY FRIEND A PHOTO OF THE NUDIST COLONY IN GTA6 THAT I FOUND. pic.twitter.com/vsoIjmpGrt — DerrickGott007💎 (@derrickgott007) November 20, 2026

¿Cómo evitar un baneo en PlayStation 5 por jugar GTA 6?

Los sistemas de PlayStation detectaron el contenido de GTA 6 como contenido inapropiado que infringe el código de conducta del ecosistema. En concreto, las capturas se clasificaron como “contenido pornográfico u obsceno”.

El código de conducta de PlayStation pide a los jugadores que no “compartan, soliciten, accedan, distribuyan ni almacenen material obsceno, pornográfico o ilegal”, ya que de lo contrario Sony podría tomar “cualquier medida que sea razonablemente necesaria para proteger a PlayStation” y a sus jugadores.

Cómo es evidente, esta regla se aplica al material extraído de juegos como GTA 6, que están dirigidos a un público adulto. Dicho esto, la manera de evitar un baneo es no compartir ninguna imagen o clip subido de tono por medio de los servicios de PlayStation.

Evita subir o compartir capturas o clips de GTA 6 que estén subidos de tono

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