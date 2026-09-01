PlayStation está en el ojo del huracán debido a sus últimas decisiones que molestaron a las comunidades de jugadores y desarrolladores. Muchos fanáticos le dieron la espalda a la compañía, e incluso algunos participaron en los boicots. En medio de esta polémica, 4 nuevos juegos “gratuitos” ya están disponibles en PS4 y PS5.

Los fanáticos que cumplan con un simple requisito pueden reclamar los títulos en cuestión gracias a esta promoción de tiempo limitado. Lo mejor es que 2 de los 4 videojuegos que se ofrecen sin costo adicional en las consolas de la compañía japonesa también incluyen paquetes descargables.

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Sniper Elite: Resistance y otros 3 juegos están disponibles sin costo extra en PlayStation

Como muchos ya habrán adivinado, esta oferta especial llega de la mano de PlayStation Plus, el servicio de suscripción de la empresa. Efectivamente, la única condición para reclamar los nuevos regalos para PS4 y PS5 es tener una membresía activa en cualquiera de los planes del programa.

El famoso informante billbil-kun filtró con antelación la lista de juegos gratuitos para septiembre. Sony confirmó la información poco después, y reveló cuáles serán los 4 títulos que estarán disponibles sin costo adicional durante este mes. La alineación supone una gran mejora con respecto a agosto, al menos en lo que se refiere a valor monetario.

La compañía confirmó que los suscriptores de PS Plus Essential, PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe) podrán conseguir de forma gratuita Sniper Elite: Resistance, MLB The Show 26, Wobbly Life y Chained Echoes durante las próximas semanas.

Los 4 videojuegos estarán disponibles sin cargo extra del martes 1 de septiembre al 5 de octubre de 2026. Los jugadores de PS4 o PS5 que los reclamen durante ese plazo, podrán conservarlos para siempre en su biblioteca digital. Eso sí, para descargarlo y jugarlos será necesario renovar la membresía.

La alineación mensual de juegos gratuitos para septiembre tiene un valor combinado de $179.96 USD, muy cerca de los $180 USD. Eso es casi $100 USD más en comparación con la lista de agosto.

El título más importante es MLB The Show 26, que normalmente se ofrece a cambio de $69.99 USD. Se trata de la última entrega de la famosa franquicia deportiva de beisbol. Este título debutó en marzo de 2026, por lo que su llegada a PlayStation Plus tuvo lugar aproximadamente 6 meses después de su lanzamiento.

Otro juego interesante que estará disponible gratis a través de PS Plus es Sniper Elite: Resistance, el último título de la famosa franquicia de Rebellion. Esta propuesta de acción y espionaje tiene una puntuación promedio de 75 en Metacritic, así que vale la pena darle una oportunidad.

Estos son los juegos que se regalarán a través de PS Plus Essential:

Chained Echoes ― PS4

MLB The Show 26 ― PS5

Sniper Elite: Resistance ―PS4 y PS5

Wobbly Life ― PS4 y PS5

Sniper Elite: Resistance y otros 3 juegos ya están disponibles "gratis" gracias a PS Plus

Nuevos juegos de PS Plus tienen DLC gratuito que ya se puede reclamar

Los títulos que se ofrecen sin costo adicional por medio del servicio de suscripción valen la pena por sí mismos. Afortunadamente, 2 de ellos tienen contenidos descargables gratuitos que aún están disponibles. Nos referimos a Sniper Elite: Resistance y MLB The Show 26, los cuales poseen paquetes DLC que incluyen recompensas varias para los fans.

El bundle especial de lanzamiento para MLB The Show 26 aún está disponible en la PS Store de PlayStation 5, y ofrece 10 packs de The Show para armar el equipo Diamond Dynasty, un paquete de equipamiento para personalizar al jugador en Road to the Show y un aspecto exclusivo para jugadores de PS Plus.

Del otro lado, los fanáticos de Sniper Elite: Resistance podrán reclamar las siguientes recompensas en PlayStation:

Paquete de armas y aspectos de la armería de Fairburne

Subfusil M1A1 Gov.

Fusil M.1903

Aspecto de personaje de chamarra de campo

Aspecto del personaje del teniente Karl Fairburne

Paquete de armas y aspectos de comando

Carabina DL

Funda para rifle Covert Elite

La ira de la resistencia

Aspecto del personaje de Marie Chevalier

Aspecto de personaje de la Dama de la Libertad (María)

Pistola Mod.712

Aspecto de arma de camuflaje con pinceladas

Sniper Elite y MLB The Show 2026 tiene DLC de regalos para los suscriptores de PlayStation Plus

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de la alineación de septiembre? Déjanos leerte en los comentarios.

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Fuente 1 y 2