Sobre el XBOX One pesa una sombra que se generó por los errores de los directivos de la marca en 2013, mismo que esfumaron el buen momento que ganó XBOX 360. Sin embargo, la consola permaneció, se mantiene vigente y con soporte hasta la fecha y hoy vive un renovado interés.

Las recientes decisiones de algunas compañías de videojuegos motivan a los usuarios a voltear hacia el pasado para garantizar la vigencia de sus copias físicas y en el caso de XBOX, el programa Disc to Digital generó un nuevo valor e interés en la consola de pasada generación.

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El XBOX One atrae el interés de los jugadores tras el lanzamiento del programa Disc to Digital

Ayer se lanzó el programa Disc to Digital de XBOX, el cual ofrece goce de licencias digitales a los poseedores de copias físicas de juegos para XBOX One y XBOX Series X sin costo adicional.

La función está disponible por el momento para los miembros del programa Insider, y en fecha posterior llegará para todos los usuarios.

Para aplicar a este beneficio, es necesario tener un XBOX One con lector o un XBOX Series X y es ahí donde la consola de generación pasada de Microsoft ganó nueva popularidad.

Usuarios de redes sociales señalaron la importancia que este hardware tiene para el programa Disc to Digital, toda vez que XBOX Series X es muy caro en la actualidad. La consola anterior de Microsoft sirve para validar las copias físicas y así el jugador puede obtener el goce de la copia digital.

Hablamos de un sistema que debutó en 2013, pero que gracias al compromiso de Microsoft con su ecosistema de gaming, se mantiene vigente y hoy tiene un uso esencial para los jugadores que desean mantener sus copias físicas en los años por venir.

'Disc to Digital' program lets you digitize Xbox Series X exclusive games on an Xbox One



Meaning you can play physical Xbox Series games on a Xbox Series S or on Xbox Cloud streaming.



Huge win for Xbox Series S owner who kept their Xbox One console after upgrading to a Series… pic.twitter.com/goz5jvG6FR — Idle Sloth (@IdleSloth84_) September 1, 2026

El XBOX One con lector permite validar copias de XBOX Series aunque no sean compatibles

Un detalle que encantó a los jugadores y que ya se reporta en redes es que el XBOX One sirve como solución accesible para quienes disfrutar el beneficio del programa.

Usuario descubrieron que es posible insertar una copia de un juego para XBOX Series X en la consola de anterior generación y, aunque no es compatible con ella, sirve para validar la copia física y obtener la licencia digital.

En un escenario donde XBOX Series X es muy costoso, XBOX One se convierte en la vía más accesible para Disc to Digital gracias a que es un sistema activo dentro del ecosistema de videojuegos de Microsoft. Esto significa que toda copia de XBOX Series X se puede validar a través de este hardware y en ese momento, el jugador recibirá la copia digital que podrá disfrutar en cualquier sistema con soporte oficial.

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