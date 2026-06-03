Tal como se anticipó, el State of Play de ayer tuvo un nuevo avance de Marvel’s Wolverine, uno de los juegos más esperados por los usuarios de PS5.

El nuevo juego de Insomniac Games debutará el 15 de septiembre y hoy dejó claro que su concepto es más maduro y brutal en comparación con Spider-Man.

El nuevo video de jugabilidad mostró a Logan en secciones de sigilo y combate. Estas últimas destacaron por lo violento y sangriento, pero antes de que se escandalicen algunos grupos, deben saber que existirá la opción de censurar este contenido según la preferencia del jugador.

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Wolverine de Insomniac Games debutará el próximo 15 de septiembre en PS5

Podrás censurar el gore y la sangre en Marvel’s Wolverine

Durante una entrevista con IGN, Mike Daly, director de Marvel’s Wolverine, habló sobre la violencia del juego y las opciones que ofrecerán para quienes no gustan de este tipo de contenido.

Al respecto, el creativo reconoció que el concepto del juego es para un público maduro pues la historia de Logan lo amerita. No es tan amigable desde una perspectiva de superhéroe, sino algo crudo relacionado con el protagonista.

En ese sentido, señaló que el juego tendrá la opción de censurar el gore y la sangre para quienes lo deseen de esa forma:

"Sabemos que no es para todos. Como sabíamos que esto sería una parte importante del juego desde el principio, también implementamos una función de accesibilidad para desactivar el gore. Está claramente integrado en el juego de muchas maneras diferentes, así que es una función matizada que es muy selectiva con lo que mostramos, lo que censuramos, desactivando la sangre y cosas así, solo para hacerla más aceptable para quienes no quieren tener esa parte de la experiencia“.

La violencia es parte importante del diseño y mecánicas de Wolverine

Aunque el factor violencia podría incomodar a algunos, tiene justificación según el diseño y mecánicas desarrollados por Insomniac Games.

En una entrevista con Variety, Mike Daily señaló que la agresividad de Logan tiene relación con su mecánica de curación y forma parte de un ciclo importante en el juego.

El protagonista muere si su corazón se detiene, pero la adrenalina que se acumula puede devolverlo a la vida en caso de emergencia. Para tener esa reserva, es necesario combatir.

Al respecto, declaró:

“Sabíamos que necesitábamos incorporar su factor de curación de una manera importante para la jugabilidad que afectara a la toma de decisiones, y obviamente eso es un reto complicado. El factor curativo de Logan se ha manifestado de muchas maneras diferentes a lo largo de los años, y donde acabamos fue que nuestro Logan puede morir. Muere cuando su corazón se detiene y su factor de curación ya no puede activarse, y eso se representa con su barra de salud.

Es un sistema sencillo que los jugadores entienden fácilmente. Dicho esto, la curación de Logan depende de que la energía de su cuerpo pueda regenerarse a un ritmo increíble cuando se dedica a estas oleadas de sanación. Así que fuera del combate, puede curarse muy rápido y levantarse totalmente fresco. Nunca tienes que preocuparte por botiquines o reparaciones ni nada por el estilo“.

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