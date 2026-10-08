PRAGMATA finalmente llegó a inicios de este año después de un desarrollo bastante particular, pues CAPCOM presentó el proyecto originalmente en 2020 y pasaron varios años antes de que los jugadores pudieran conocer su versión definitiva. Ahora sabemos que, durante ese proceso, el juego pudo haber sido muy diferente.

Y es que la compañía experimentó con distintas posibilidades para encontrar la identidad que tendría esta nueva propiedad intelectual. Entre esas ideas estuvo hacer que la experiencia tuviera un enfoque mucho más marcado en el horror.

PRAGMATA pudo ser mucho más terrorífico

La información proviene de una entrevista que Masachika Kawata, productor principal de PRAGMATA, concedió a The Ringer. El creativo explicó que CAPCOM probó diferentes conceptos durante las primeras etapas del proyecto:

“Mucho antes, CAPCOM experimentó con qué tipo de juego podía ser. En cierto momento, surgió la idea de hacerlo un poco más enfocado en el horror”.

Aunque la propuesta podía tener sentido considerando la experiencia de la compañía en este género, eventualmente el equipo decidió tomar otra dirección.

La razón fue bastante lógica: PRAGMATA estaba pensado como una nueva IP y CAPCOM ya contaba con una franquicia de terror enorme y reconocida a nivel mundial.

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CAPCOM no quería competir con Resident Evil

Kawata explicó que hacer que la nueva propiedad se inclinara demasiado hacia el horror no parecía la mejor manera de aprovecharla porque habría muchas similitudes con Resident Evil:

“Dando un paso atrás, esto iba a ser una nueva serie, una nueva IP, y el horror, que parece tener mucho en común con Resident Evil, no parecía el uso más interesante para este nuevo título”.

Así, el equipo terminó buscando una identidad diferente para PRAGMATA con algo que ayudara a distinguirlo de las franquicias que CAPCOM ya tiene establecidas.

El resultado fue un proyecto que, aunque conserva algunos elementos que pueden resultar inquietantes, apuesta por una combinación mucho más particular de ciencia ficción, acción, exploración y mecánicas centradas en su mundo futurista.

Desde su presentación en 2020, el título generó muchas preguntas sobre qué clase de experiencia quería ofrecer CAPCOM y por suerte la comunidad quedó satisfecha con el resultado.

¿Te habría gustado que PRAGMATA fuera un juego de terror más parecido a Resident Evil? ¿Crees que fue una buena decisión que CAPCOM buscara una identidad diferente para esta nueva IP? Cuéntanos en los comentarios.

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