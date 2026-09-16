Las películas basadas en videojuegos se han convertido en la nueva mina de oro de Hollywood, y Resident Evil: Noche Cero será la próxima gran adaptación en comprobarlo. Zach Cregger tomó el reto de llevar la franquicia de Capcom de vuelta a la pantalla grande, luego de una infinidad de producciones que dejaron insatisfechos a los fans del survival horror.

A pocos días del estreno de Resident Evil: Noche Cero, la crítica ha dado su veredicto. Todo indica que los jugadores pueden estar tranquilos, pues muchos ya la consideran una de las mejores adaptaciones de videojuegos y una joya del terror moderno.

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¿Qué dijo la crítica sobre Resident Evil: Noche Cero?

Entre los jugadores ya es tradición desconfiar de cualquier nueva adaptación de Resident Evil. Mientras los juegos de Capcom tiene el sello de calidad garantizado, sus series y películas han dejado mucho que desear. Incluso, la comunidad de fans de la saga hablan de una maldición que ha perseguido a la IP tanto en la pantalla grande como en la chica.

Ahora, Zach Cregger tiene el enorme desafio de demostrar que la saga tiene en verdad potencial en el cine con Resident Evil: Noche Cero. La cinta de terror se estrenará este fin de semana y ya tenemos las primeras críticas.

Variety recopiló algunas impresiones de la cinta y hay buenas noticias, pues todo indica que estamos ante la mejor película de Resident Evil en la historia. Críticos como EJ Moreno celebraron el acercamiento que Cregger hizo a la saga de Capcom y recomendó ver sin falta su película en el cine, junto a otros fans.

El experto calificó a la cinta como “un verdadero éxito de taquilla de terror”, en el que “Zach Cregger se luce, da más miedo y se divierte al máximo”. Considera que es una de las mejores cintas del cineasta y un verdadero espectáculo en pantalla.

Kellvin Chavez, de SplashReport, elogió el ritmo de Resident Evil: Noche Cero, pues asegura que tiene “suspenso implacable, acción gloriosamente sangrienta y diseños de criaturas realmente retorcidos”. Está convencido de que es la mejor película de la franquicia en toda su historia.

Resident Evil: Noche Cero recibió elogios por parte de la crítica especializada

Jordan Moreau, de Variety, comparte las impresiones de los otros críticos, pero cree que Cregger logró algo más grande con su nueva película: crear “una de las mejores adaptaciones de videojuegos jamás hechas, y una de las mejores películas de terror de los últimos tiempos”.

Todos los críticos concuerdan en que la actuación de Austin Abrams destaca al representar a una persona común y corriente en un brote zombi. También destacaron los toques de humor de Resident Evil: Noche Cero, que combinan a la perfección con su horror y acción.

Fans de Resident Evil aún tienen sus dudas sobre la película de Zach Cregger

La cinta protagonizada por Austin Abrams, Paul Walter Hauser y Zach Cherry ya conquistó a la crítica, algo que rara vez sucede con las adaptaciones de videojuegos. Ahora, sólo le queda sorprender a su público objetivo: los fans de Resident Evil.

Desde el anuncio del proyecto, los jugadores han tenido dudas sobre la visión creativa de Zach Cregger, a pesar del éxito que consiguió con Bárbaro y La hora de la desaparición. La incertidumbre de la comunidad proviene de un solo motivo: el cineasta es fanático de la saga, pero dejó afuera elementos clave de sus videojuegos, como sus protagonistas más icónicos.

Cregger tomó varias libertades creativas para narrar una historia original que funciona como una precuela de los juegos de Capcom. Algunos fans también han criticado los toques de humor de los trailers, pues consideran que son ajenos a la saga. Pese a ello, Cregger ya mostró su interés en trabajar en más proyectos de la franquicia tras Resident Evil: Noche Cero.

Los fans pronto despejarán sus dudas sobre Resident Evil: Noche Cero

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