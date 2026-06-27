Contra todo pronóstico, la edición base de Grand Theft Auto VI se venderá por $80 USD. Muchos jugadores sintieron alivio al saber que no tendrán que vaciar sus carteras y quedarse sin ahorros para disfrutar el esperado juego. Sin embargo, hay una idea que aún los tiene angustiados.

Parte de la comunidad cree que GTA VI pondrá un nuevo estándar en la industria y hará que populares franquicias aumenten sus precios. Esta teoría es respaldada por el analista Neil Barbour, quien está convencido de que habrá un efecto dominó y que GTA VI hará que futuras producciones AAA también cuesten $80 USD.

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Call of Duty, EA FC y NBA 2K más franquicias aumentarían sus precios por GTA VI

En cuestión de pocos meses, los videojuegos se han convertido en un pasatiempo bastante costoso. Las consolas, los servicios y los juegos han aumentado varias veces de precio, ya sea por la crisis de memoria, la inflación, los aranceles y otros factores económicos. Por ello, para muchos fue una sorpresa saber que la edición base de GTA VI costará $80 USD.

El título de Rockstar no será el primer en alcanzar dicha barrera, pues Nintendo hizo lo propio con Mario Kart World, que también se vende por $80 USD. Neil Barbour, analista de S&P Global Market Intelligence, considera que cada vez más estudios seguirán esta tendencia, sobre todo tras el lanzamiento de GTA VI.

Durante una entrevista reciente con GamesIndustry.biz, el experto explicó que cada vez habrá más AAA que cuestan $80 USD. Considera que GTA VI será un parteaguas en este sentido, pues hará que estudios como Activision, Electronic Arts y otros aumenten sus precios sin pensarlo demasiado.

El analista cree que franquicias como Call of Duty, EA FC, NBA 2K y demás juegos deportivos aprovecharán el lanzamiento de Rockstar para aumentar sus precios en el futuro. De esta forma, el estándar de la industria incrementaría otros $10 USD, tal como ocurrió en 2020 con la llegada de los $70 USD.

Expertos creen que el precio de GTA VI tendrá un impacto en toda la industria de los AAA

Barbour cree que algunos estudios serán cautelosos y no harán el ajuste de inmediato, pero considera que otros podrían aplicarlo tan pronto como sus próximos grandes lanzamientos lleguen al mercado.

“Tal vez esperen 1 año para ver cómo le va a GTA o quizá decidan hacer el cambio de una vez. Ya tienen cierto respaldo gracias a que algunos lanzamientos físicos de Switch 2 llegaron al mercado con un precio de $80 USD", explicó el analista. “Pero si eres una editora de tamaño medio que lanza un juego centrado en la experiencia para un solo jugador, probablemente te convenga mantenerte durante un tiempo más en el rango anterior de $60 a $70 USD“.

¿GTA VI hará que los AAA sean más caros?

Otros analistas tienen una opinión radicalmente diferente y consideran que GTA VI no cambiará el precio de otros AAA. Joost van Dreunen difiere de la postura de Barbour, pues cree que GTA VI será un nuevo estándar respecto a la calidad y no tanto los precios.

El analista piensa que los estudios AAA deberán igualar o superar las cuotas de calidad de GTA VI si es que quieren vender sus próximos juegos a $80 USD. Considera que dicho precio será exclusivo de aquellos juegos AAA que de verdad representan lo mejor de la industria.

“Ahora, las editoras solo podrán fijar un precio de $80 USD para sus juegos si igualan el nivel de calidad y experiencia”, explicó el analista.

Próximos AAA deberán ofrecer calidad para poder costar $80 USD, afirma analista

Desde la perspectiva de Van Dreunen, serán pocos los juegos que apostarán por dicho precio, pues las comparaciones con GTA VI serán inevitables, y es un hecho que Rockstar Games ofrecerá uno de sus juegos más ambiciosos hasta ahora.

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