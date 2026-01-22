2026 será el peor y más costoso año para ser fan de los videojuegos

Aumentos de precios constantes, escasez y el fin de los servicios de suscripción provocaron que el gaming ya fuera un lujo muy costoso

Seamos claros: el gaming siempre ha sido un lujo inaccesible para muchos. Basta con recordar las épocas en las que tuvimos que vender una consola para comprar otra, esperar meses para adquirir un juego en rebaja o conformarnos con ver videos en YouTube. Esa realidad sigue vigente, pese al auge de los servicios, las tiendas digitales y otras iniciativas.

Lo preocupante es que el panorama podría empeorar mucho en 2026. La IA, los aranceles, la inflación y los problemas heredados de 2025 dibujan un futuro poco alentador. Se espera que los precios de los videojuegos, consolas, componentes de PC y suscripciones golpeen nuestros bolsillos y nos obliguen a replantear la forma que disfrutamos este hobby.

Video relacionado: El gaming será un lujo en 2026 y nadie está listo para esto

La puerta de entrada a los videojuegos es cada vez más estrecha

El año pasado debutó el esperado Switch 2. Aunque fue un gran éxito con más de 10 millones de unidades vendidas, su ritmo comercial se desaceleró de forma notable en algunas regiones. Esto debido a su costo y al panorama económico actual, factores que también afectaron a la competencia como veremos más adelante.

Partimos del hecho de que la nueva consola es $150 USD más cara que su antecesora, lo que representa una diferencia significativa. Doug Bowser, el ahora expresidente de Nintendo of America, reconoció que algunos jugadores simplemente no podrán comprarla y recomendó optar por modelos del primer Switch, lo que también es inviable.

En 2025, la Gran N aplicó incrementos a todas las versiones del Switch original en Estados Unidos, una medida que podría replicarse en México y el resto de Latinoamérica. Atrás quedaron los días en los que la mejor decisión era ahorrar y esperar a que las consolas bajaran de precio. Hoy, conviene comprarlas antes de que se vuelvan más caras. Y en efecto, es una realidad vigente que impacta por igual al resto de compañías.

Los fans temen que el Nintendo Switch 2 suba de precio por culpa de los aranceles y la crisis de memoria

Como prueba un botón: el PS5 también se encareció en Estados Unidos a mediados del año pasado, mientras que las consolas de Microsoft subieron de precio 2 veces en 2025. Ahora, hay que pagar $550 USD por el PlayStation 5 y $650 USD por el Xbox Series X. Sí, hablamos de las mismas plataformas que debutaron hace más de 5 años… ¡ouch!

Estos incrementos son la nueva normalidad y sus efectos ya son visibles. El analista Mat Piscatella señaló que, en promedio, el hardware de videojuegos es $200 USD más caro en la actualidad que en 2019, lo que marca una tendencia catastrófica. El experto de Circana también destacó que, en noviembre del año pasado, la venta de consolas en Estados Unidos tuvo su peor mes en 30 años, con apenas 1.6 millones de unidades.

Hagamos un ejercicio rápido: ¿cuántos de ustedes compraron un PS5, Xbox Series o Switch 2 en 2025? ¿Acaso planean hacerlo este año? Sospechamos que muchos respondieron de forma negativa, lo que es una imagen clara de la crisis que se vive en el sector. Y sí, lo más triste es que la situación podría empeorar en 2026 por culpa de la IA.

En Level Up ya hablamos sobre cómo los semiconductores, chips y demás piezas relacionadas con las memorias RAM, unidades SSD y otros componentes han enfrentado aumentos de precios excesivos y escasez desde hace meses debido a la burbuja de la inteligencia artificial. Nos encantaría compartir buenas noticias al respecto, pero el panorama luce más desalentador que nunca para el mercado de consumo. Y sí, el hardware de videojuegos sufrirá las consecuencias de esta crisis histórica.

El PlayStation 5 y Xbox Series X son más caros que nunca, a pesar de tener 5 años de antiguedad

Joost van Dreunen, profesor de gaming en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, indicó que las consolas actuales podrían volverse entre 10% y 15% más caras durante 2026 o 2027, mientras que el confiable periodista Tom Henderson advierte que habrá más incrementos en los próximos meses a medida que Microsoft y Sony retrasan su próxima generación.

Un informe de Bloomberg reveló que algunos componentes del Switch 2 se volvieron más caros durante el último trimestre, lo que elevó el costo de la producción. Nintendo se pronunció sobre el tema y reconoció que, tanto los aranceles como la escasez de memoria, podrían representar un problema si la situación empeora, aunque se negó a responder si habrá aumentos de precio que impacten a los jugadores.

Xbox estaría en una posición más crítica. Insiders señalan que Microsoft no se preparó para este panorama catastrófico y deberá lidiar con la crisis, por lo que es probable que los Series X|S se vuelvan más caros o se agoten. Las mismas fuentes indican que PlayStation sí planeó con antelación y compró grandes cantidades de RAM cuando los costos estaban bajo control, pero ¿será suficiente para soportar la crisis? Tenemos dudas.

ASUS lo dice claro: “todo lo que lleve chips de memoria va a encarecerse de alguna manera”. Samsung, uno de los principales fabricantes de DRAM, también comenta que “nadie puede escapar de la escasez”. Este escenario apocalíptico golpeará a televisores, móviles y electrodomésticos; vamos, ¡hasta los autos sufrirán los efectos de esta situación!

Por supuesto, el mercado de computadoras es uno de los más afectados por la burbuja de la IA. El meme “con eso te armabas una PC gamer” está oficialmente muerto, pues los precios son cada vez más escandalosos e inasequibles. Por ejemplo, la GeForce RTX 5090, cuyo precio de lanzamiento era $2000 USD, alcanzó un costo de $3499 USD a finales de 2025 y, sólo 2 semanas después, subió otros $500 USD: un precio 200% más elevado en cuestión de meses.

Construir una PC gamer competente es más difícil que hace algunos años y ahora representa una inversión muy grande

Las DDR5 quintuplicaron su valor en meses recientes, mientras que Dell anunció que aplicará aumentos masivos de hasta 30% en todas sus computadoras portátiles. Los SSD de alta capacidad también se volverán “impagables”, e incluso se estima que los HDD tradicionales sean más caros. Y la lista sigue y sigue, con reportes que adelantan que las fuentes de alimentación y disipadores de CPU subirán de precio en 2026.

El negocio de los centros de datos resulta muy lucrativo. Los fabricantes priorizan a los clientes de IA debido a que significan mayores márgenes de beneficio. El problema es que el negocio de consumo quedó relegado a un segundo plano. Incluso Micron eliminó Crucial, una de las marcas más populares en el sector de PC gaming. Lo peor es que la compañía advierte que la escasez y el alza en los precios de la memoria DRAM se mantendrán hasta 2028. Todo esto para que la gente haga videos ridículos de gatos bomberos, trailers falsos de películas e imágenes genéricas con el estilo de Studio Ghibli.

Y claro, esta situación también pone en una situación incómoda al Steam Machine, que podría costar más de $1000 USD según rumores recientes.

De vuelta al pasado

Como hemos visto, la industria del gaming vive momentos de incertidumbre por culpa del auge desmedido de la inteligencia artificial y otros factores. Los pronósticos son poco optimistas e incluso Patriot, un popular fabricante de módulos de memoria, señala que los precios subirán aún más por algún tiempo. Son malas noticias para los jugadores.

En este contexto turbulento, algo ya quedó claro: el gaming será cada vez más costoso. Eso nos obligará a cambiar nuestros hábitos de consumo, e incluso regresar a productos que, en teoría, ya están desfasados.

De acuerdo con un reporte, NVIDIA prepara el relanzamiento de la GPU GeForce RTX 3060 de 2021, una de sus tarjetas gráficas más exitosas. Se prevé su regreso para el primer trimestre de este año, y podría ser una alternativa viable en medio de la crisis que se vive en el sector de PC.

La tecnología DDR4 podría ser la mejor opción para enfrentar la crisis

En una línea similar, informes adelantan que ASUS aumentará la producción de las placas DDR4 para combatir la falta de inventario y los incrementos de precios que afectan a las unidades DDR5. AMD también confirmó el regreso de procesadores con plataformas AM4, que tienen casi 10 años de antigüedad, para “satisfacer la demanda de los jugadores”.

Por si lo anterior fuera poco, las ventas de las antiguas memorias DDR3 se triplicaron en China en semanas recientes debido a la escasez y los incrementos de precio. Sí, ¡hablamos de tecnología de 2007! Es irónico: a pesar de que la innovación técnica avanza a pasos agigantados, los jugadores nos las tenemos que arreglar con hardware más antiguo para tener una experiencia de gaming medianamente decente en PC.

Además, los artículos contemporáneos podrían empeorar. Reportes señalan que laptops con apenas 8 GB de RAM serán el nuevo estándar en 2026 y dominarán el mercado de gama media, mientras que NVIDIA eliminará los modelos de 16 GB de su serie RTX 50 para vender más versiones de 8 GB. También se rumorea que la compañía dejará de producir por completo la RTX 5070 Ti; así es, ahora hay menos y peores opciones en el mercado.

Los videojuegos AAA serán un lujo costoso

Sabemos lo que muchos piensan: “yo ya tengo una consola y una PC gamer, así que soy inmune a la crisis de hardware”. Es una creencia errónea, pues los aranceles y otros factores también hicieron que los controles y accesorios se volvieran más caros en los últimos meses. Además, existe mucha incertidumbre en torno al costo del software.

Sí, las compañías ya empiezan a tantear el terreno para aplicar nuevos aumentos de precio. Basta con recordar que Mario Kart World y los ports de Zelda, Mario Party y Kirby debutaron a $80 USD en Switch 2, mientras que Microsoft intentó hacer lo mismo con The Outer Worlds 2. Aunque la compañía reculó tras la reacción negativa, Matt Booty de Xbox ya dejó claro que aún evaluarán su estrategia de monetización.

Si bien algunos analistas dudan que los precios suban más, quien realmente dictará las reglas de la industria será GTA VI, el juego más esperado de la década. En meses recientes, surgieron informes y filtraciones que señalan que el sandbox podría superar los $100 USD. Si eso sucede, habrá un cambio de paradigma, tal como ocurrió en 2020.

Si GTA VI cuesta $100 USD, la industria de los videojuegos cambiará para siempre

También consideremos que existen factores externos que tienen el potencial de causar aumentos adicionales en 2026 y más allá. Por ejemplo, los videojuegos de Sony se volvieron más caros en Turquía y Brasil el año pasado “debido a las difíciles condiciones del mercado”, mientras que en México estuvimos cerca de tener que pagar más por títulos violentos por culpa de un impuesto de 8% ideado por el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Incluso si el costo se mantiene igual, es cierto que los lanzamientos AAA se han vuelto inasequibles para muchos debido a los incrementos que afectan otros sectores de la vida cotidiana, como los precios del alquiler y la canasta básica. Datos de Circana revelaron una caída de 25% en compras de videojuegos en 2025 entre los jóvenes estadounidenses de entre 18 a 24 años. Además, una encuesta dio a conocer que 60% de los jugadores de aquel país sólo compran 1 o 2 títulos al año.

Esto muestra una triste realidad: muchas personas abandonan el gaming por motivos financieros. Hagamos otro ejercicio: ¿cuándo fue la última vez que compraron un videojuego a precio completo? Compartan su respuesta en los comentarios.

En la actualidad, muchos jugadores cuestionan si vale la pena comprar juegos de $70 USD en el lanzamiento

Una investigación de GameDiscoverDo dio a conocer que los juegos baratos ganaron popularidad en Steam, pues cada vez es más común que las personas rechacen pagar $25 USD o más por un título. Además, Valve confirmó que solamente 14% de los usuarios de la plataforma dedicaron tiempo a nuevas experiencias lanzadas en 2025. Esto demuestra que muchos están dispuestos a esperar meses e incluso años para aprovechar rebajas.

Mat Piscatella señala que proyectos de $70 USD como Battlefield 6 y Ghost of Yōtei son para “gente pudiente”, mientras que los jugadores con pocos recursos buscan alternativas económicas en los free-to-play y servicios de suscripción. Lamentablemente, también hay malas noticias en ambos frentes. El analista Piers Harding-Rolls advierte que los micropagos podrían subir de precio en 2026. Esto sería particularmente catastrófico para los juegos gratuitos que basan su economía en la venta de skins y otros objetos.

También recordemos que Xbox Game Pass Ultimate ahora cuesta $30 USD al mes. Es por eso que dejó ser una vía asequible para muchos jugadores con presupuestos ajustados. PS Plus no se queda atrás, pues el año pasado subió de precio en México y otras regiones, además de que a partir de 2026 dejará de ofrecer estrenos de PlayStation 4. Y sí, Sony sugirió que podría subir otra vez el costo para ofrecer “más valor” a los suscriptores. Tal como advertimos en 2023, la caída de los servicios es un fenómeno muy real.

¿Aún vale la pena contratar PlayStation Plus y Xbox Game Pass?

Un mal momento para ser gamer

El gaming alguna vez fue muy accesible gracias a los servicios de suscripción, las rebajas de las tiendas, la amplia gama de hardware y otras iniciativas. Sin embargo, las consolas antiguas ya superan precios récord, los juegos AAA podrían volverse más caros, el PC gaming está fuera del alcance de muchos y los servicios ya dejaron de ser un refugio para los fans con poco presupuesto. Sin duda, la burbuja de la IA, los aranceles, la inflación, los altos costos de desarrollo y otros factores pintan un panorama oscuro.

Pero, ¿cómo lidian con esta crisis? ¿Creen que la situación empeorará en los próximos meses? Déjennos leerles en los comentarios.

Video relacionado: Los juegos que arruinarán tu cartera en 2026