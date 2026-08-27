Por primera vez en 17 años, gamescom contó con la presencia de un jefe de Estado en su ceremonia inaugural. Frank-Walter Steinmeier, presidente de Alemania, asistió a la feria de videojuegos en Colonia para dar un discurso inaugural y participar una mesa redonda donde habló sobre el impacto del entretenimiento interactivo en la sociedad actual.

El mandatario reconoció la enorme popularidad que tienen los videojuegos y los elogió como un pasatiempo sano que puede traer diversos beneficios a las personas. Al mismo tiempo, revivió un viejo debate sobre los posibles efectos negativos de este hobby y alertó que hay juegos con contenido inapropiado que pueden ser perjudiciales.

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Presidente alemán celebra los videojuegos en gamescom 2026 y pide un alto a su estigmatización

Durante su participación en el evento alemán, Frank-Walter Steinmeier compartió su opinión sobre los videojuegos. Para empezar, admitió que no es un jugador, pero no por ello desconoce el potencial del entretenimiento interactivo. Considera que es un pasatiempo positivo para los jóvenes y una forma de acercarse a la cultura.

El mandatario está en contra de estigmatizar a los videojuegos y a sus fanáticos, pues considera que hay prejuicios sobre su imagen que no concuerdan con la realidad y que sólo eclipsan el verdadero potencial de la industria.

“El cliché del adolescente nerd que, a base de comida basura y bebidas energéticas, juega a videojuegos en su habitación a oscuras, no se ajusta a la realidad”, explicó el mandatario. “Los juegos se han ganado un lugar central en nuestra sociedad desde hace mucho tiempo. Queremos que su industria se establezca en Alemania; queremos que sea económicamente fuerte”.

Desde sus orígenes, los videojuegos han sido blanco de infinidad de críticas y prejuicios que han opacado el valor que tienen como medios de entretenimiento y expresión cultural. Mandatarios de diversos países, entre ellos Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador, los han usado como chivos expiatorios y los han responsabilizado de problemas sociales que superan por mucho el alcance de la industria.

En cambio, el presidente de Alemania celebró la popularidad que los videojuegos tienen en la sociedad, pues cree que han ayudado a consolidar avances tecnológicos útiles en otras industrias, como la medicina y la arquitectura. Por esto, quiere incentivar el crecimiento de los videojuegos en Alemania.

Frank-Walter Steinmeier, presidente de Alemania, probó varios juegos durante su visita a gamescom 2026

El mandatario también alertó sobre los peligros de los videojuegos

Steinmeier también habló del otro lado de la moneda y alertó sobre los peligros que supone la popularidad de los videojuegos. Hizo un llamado a reflexionar cómo este tipo de entretenimiento también puede ser perjudicial para las personas, sobre todo cuando hay ciertos intereses de por medio.

“Dado que los videojuegos se han vuelto tan omnipresentes, también debemos analizar las desventajas de este desarrollo, de forma objetiva, honesta y con matices”, añadió el mandatario.

Más allá del trastorno por videojuegos, un padecimiento reconocido por la Organización Mundial de la Salud, Steinmeier cree que hay juegos con contenido inadecuado para las personas, por lo que es importante prevenir y prestar atención a cierto tipo de producciones.

“Y, por supuesto, existen algunos videojuegos en los que los jóvenes están expuestos a la brutalidad y la violencia cruda, al sexismo, al racismo, al pensamiento inhumano y a las ideologías extremistas”, alertó el presidente de Alemania.

Frank-Walter Steinmeier durante su discurso en gamescom 2026

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