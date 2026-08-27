Sin duda, 2026 es un año sumamente importante para la industria del gaming, pues tienen lugar los festejos por el 25.° aniversario de la marca XBOX. Como parte de las celebraciones, Microsoft lanzó un XBOX Series X edición limitada que se caracteriza por su estilo traslúcido; sin embargo, adquirir este producto no es barato ni fácil.

Tal como se temía, el XBOX Series X25 tiene un costo sumamente elevado que está a la par del de un PlayStation 5 Pro. Eso es decir mucho, pues para nadie es secreto que la crisis de hardware y la escasez de componentes encareció todas las plataformas en los últimos meses. La situación ya es bastante adversa por sí sola, pero acaba de empeorar.

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Los revendedores ya ofrecen el XBOX de 25.° aniversario a precios elevados

De acuerdo con los hallazgos de la comunidad, la consola de edición limitada ya está en las manos de los acaparadores, quienes intentan revender esta pieza de colección a precios exorbitantes en tiendas online.

Hace algunas horas, Microsoft confirmó que el XBOX Series X25 se lanzará oficialmente el 13 de noviembre. Habrá unidades limitadas, y el dispositivo sólo se venderá en algunos minoristas seleccionados con un precio de $899.99 USD. En efecto, es más caro que un Series X tradicional y costará lo mismo que un PS5 Pro.

Quizás en un intento de evitar a los acaparadores, la compañía estadounidense confirmó que “algunos de los fanáticos más dedicados de XBOX” comenzarían a recibir invitaciones por correo electrónico para reservar la consola de edición limitada durante el miércoles; sin embargo, jamás se detallaron los criterios de selección.

La preventa abierta para todo el público arrancó oficialmente durante la mañana de este jueves 27 de agosto. Parece que aún hay existencias, aunque es cierto que la disponibilidad variará en función del país y la región. Además, se espera que las unidades se agoten rápidamente.

Debido a que estamos ante un artículo de colección que conmemora las más de 2 décadas de historia de XBOX, es fácil asumir que sólo será cuestión de tiempo para que se convierta en un producto muy codiciado. Los acaparadores lo saben, y por eso ya intentan hacer negocio.

Tal como descubrieron desde Pure Xbox, actualmente ya es posible encontrar algunas unidades en tiendas en línea. Los vendedores afirman que se hicieron con la reserva, y que enviarán la consola a los compradores. Por supuesto, es imposible saber si realmente alcanzaron adquirir la plataforma durante la fase de preventa.

Si pensaban que $900 USD era muy elevado, están muy equivocados. Algunos revendedores ofrecen el XBOX Series X25 por $1800 USD y $2000 USD. Una persona de Estados Unidos fue más allá y ofrece la consola de edición limitada por la increíble suma de $3000 USD.

Los revendedores del XBOX de 25.° aniversario ya ofrecen la consola por hasta $3000 USD

El XBOX Series X25 tendrá una sorpresa para los fans de Halo

Es fácil ver el atractivo de este producto. El XBOX Series X25 se aleja de los tonos oscuros de la plataforma original, y presenta un aspecto traslúcido para imitar el aspecto de la primera consola de la compañía que debutó en 2001, hace 25 años. Los fanáticos pueden esperar 1TB de almacenamiento.

El lanzamiento de esta plataforma conmemorativa del 25.° aniversario estará acompañado de un control inalámbrico que también presenta un estilo semitransparente. Incluso el XBOX Wireless Controller X25 Special Edition tendrá los botones centrales ABXY con los colores originales.

Con el lanzamiento de la preventa, Microsoft confirmó que cada XBOX Series X25 incluirá una copia gratuita de Halo: Campaign Evolved, el divisivo remake del clásico FPS de Bungie. Esta nueva versión desarrollada por Halo Studios presenta una minicampaña totalmente original, cambios en la jugabilidad y gráficos renovados.

La compañía confirmó que los precios de la consola varían según el mercado, por lo que los jugadores deben consultar la Microsoft Store o sus distribuidores locales para obtener más información. Es una pena que los acaparadores ya arruinen este lanzamiento.

Pero cuéntanos, ¿alcances a comprar el XBOX Series X25? Déjanos leerte en los comentarios.

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