El gaming es un medio de entretenimiento universal que cualquier persona puede disfrutar, así que no resulta extraño que existan grandes personalidades de la industria del cine que sean fanáticos de los videojuegos. Precisamente, la estrella emergente Inde Navarrette es una gran admiradora de este pasatiempo, e incluso reveló que le gustaría participar en una icónica franquicia japonesa.

La actriz de 25 años se convirtió en una de las grandes celebridades del cine en meses recientes gracias a su exitoso papel en Obsession, la aclamada cinta de terror dirigida por el youtuber Curry Barker. Pero antes de que la fama golpeara su puerta, pasaba su tiempo libre con los videojuegos.

Ahora que Inde Navarrette alcanzó el estrellato, confesó que ya recibió propuestas para participar en nuevos proyectos de gaming. Y aunque no reveló más detalles al respecto, confesó que “moriría por dentro” si tiene la oportunidad de actuar en una de las sagas de terror más influyentes de la historia.

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Inde Navarrette quiere participar en un juego de Resident Evil

Durante una entrevista reciente para Variety, la protagonista de Obsession habló largo y tendido sobre diversos temas: desde el proceso creativo detrás de la creación de Nikki hasta los retos que enfrentó en los primeros años de su carrera actoral. Naturalmente, en un momento de la charla se abordó su genuina afición por el gaming.

Durante la conversación, se le preguntó a Inde Navarrette si algún estudio se había puesto en contacto con ella para ofrecerle participar en un videojuego. La actriz reconoció que ya le propusieron algunos papeles, aunque se abstuvo de mencionar los nombres de las compañías y la naturaleza de los proyectos.

La estrella de Hollywood se mostró abierta a la posibilidad de actuar en un juego, pero confesó que, al menos por el momento, sólo quiere probar un rol pequeño para “tantear el terreno”. Eso sí, no confirmó si ya aceptó alguna propuesta y si está próxima a participar en algún título.

“Sí, y pronto empezaré mi andadura en ese ámbito. Quiero probar algo más pequeño para tantear el terreno y luego, más adelante, algo diferente. Obviamente, los videojuegos me interesan mucho”, comentó la celebridad de 25 años.

Inde Navarrette confesó que es una gran fanática de Resident Evil, una de las franquicias de terror más importantes e influyentes de la industria. La joven añadió que “moriría por dentro” si tuviera la oportunidad de trabajar en algún juego de la saga de Capcom, aunque parece que actualmente no existe un contacto entre ella y la compañía japonesa.

A Inde Navarrette le encantaría trabajar en un juego de Resident Evil

En años recientes, hemos visto a grandes celebridades del cine unirse a proyectos del gaming. Por ejemplo, Keannu Reeves participó en Cyberpunk 2077, mientras que Norman Reedus protagonizó ambas entregas de la saga Death Stranding. Giancarlo Esposito también tuvo un rol importante en Far Cry 6, a la par que Rami Malek interpretó a Josh Washington en Until Dawn.

Actriz de Obsession revela cuál fue su primer videojuego de su infancia

Habrá que esperar para descubrir si Inde Navarrette logra cumplir su sueño y participa en algún videojuego de alto presupuesto o una propuesta indie.

En la misma entrevista, Navarrette reveló que uno de los primeros videojuegos que probó durante su infancia fue Shrek Super Party en PlayStation 2, un título de fiesta muy similar a Mario Party. La estrella de cine confesó entre risas que le gustaba mucho las cabezas gigantes de los protagonistas.

La actriz de Obsession añadió durante la charla que Call of Duty es otra de sus series favoritas porque su papá también es un gran admirador. Antes de que saltara al estrellato, la celebridad realizaba transmisiones en vivo en Twitch en las que se le podía ver jugar el componente multijugador de Black Ops Cold War y otros títulos de la franquicia.

Por ello, resulta lógico que Activision quisiera contratar a Inde Navarrette para que participara en un panel especial dedicado a Call of Duty: Modern Warfare 4 a mediados de julio. Durante ese evento, la intérprete recibió una de las copias más raras de la entrega original de CoD: Modern Warfare 2 de 2009.

Inde Navarrette participó en un evento oficial de Call of Duty: Modern Warfare 4

Pero dinos, ¿te gustaría que la actriz participe en un juego? ¿Crees que algún día aparecerá en Resident Evil? Déjanos leerte en los comentarios.

Podrás encontrar más información sobre la trayectoria de Inde Navarrette si visitas esta página.

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