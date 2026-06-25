La crisis de memoria no sólo tiene en jaque a la industria de los videojuegos. Desde hace meses, compañías como Apple advirtieron sobre este problema y del cómo impactaría el precio de su hardware en un futuro cercano.

Esta mañana, Tim Cook, gerente ejecutivo de Apple, confirmó lo que todos los fanáticos de la marca temían: algunos de sus productos más populares y demandados subirán de precio por la crisis de memoria. Algunos de ellos tendrán aumentos menores que no superan los $30 USD; sin embargo, otros subirán radicalmente de precio y serán hasta $1300 USD más caros.

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La crisis de memoria golpea a Apple y varios de sus productos subirán de precio

Hace unos días, Tim Cook habló sobre lo alarmante que era la crisis de memoria para el sector tecnológico. Aseguró que en Apple intentaron todo para frenar los posibles aumentos de precio de sus productos y cuidar las carteras de sus clientes; sin embargo, “la situación se volvió insostenible”.

A pesar de la alta demanda de sus productos y el papel que Apple desempeña en la industria, los aumentos de precio ahora son inevitables. La compañía anunció que al menos 15 de sus productos serán más caros a partir de hoy. Esto afectará a diversas gamas de iPad, MacBook, HomePod, Mac Studio e, incluso, al Vision Pro.

La buena noticia para los fanáticos de Apple es que, por ahora, el iPhone no registrará un aumento de precio. Sin embargo, otros productos muy populares de la marca serán entre $30 y $1300 USD más caros a partir de esta semana.

El iPad pasará de costar $349 a $449 USD, así que habrá un aumento de $100 USD. La nueva y popular MacBook Neo pasará de $599 a $699 USD, así que su aumento será similar. Por supuesto, la subida de precios será mucho mayor en los productos premium de Apple. El más drástico es el de Mac Studio (M3 Ultra), que ahora costará $5299 USD y no $3999 USD.

El iPhone se salva por ahora de los aumentos de precio en Apple

Otros productos que forman parte de la lista son MacBook Pro, MacBook Air, iPad mini, iPad Pro, Apple TV, iMac iMac y otros. Abajo está la lista con el hardware que subirá de precio y sus nuevos costos:

HomePod mini: de $99 a $129 USD

HomePod: de $299 a $349 USD

Apple TV: de $129 a $199 USD

iPad: de $349 a $449 USD

iPad mini: de $499 a $599 USD

iPad Air: de $599 a $749 USD

iPad Pro: de $999 a $1,199 USD

MacBook Neo: de $599 a $699 USD

MacBook Air: de $1,099 a $1,299 USD

MacBook Pro: de $1,699 a $1,999 USD

iMac: de $1,299 a $1,499 USD

Mac mini (M4 Pro): de $1,399 a $1,599 USD

Mac Studio (M4 Max): de $1,999 a $2,499 USD

Mac Studio (M3 Ultra): de $3,999 a $5,299 USD

Vision Pro: de $3,499 a $3,699 USD

La crisis de memoria seguirá afectando a la industria

Es un hecho que la crisis y el encarecimiento de memoria se extenderá durante varios años más. Esto debido a la alta demanda que exigen los centros de datos de inteligencia artificial. Por ello, el sector de la tecnología de consumo y la industria de los videojuegos sufrirán estragos hasta, al menos, 2028.

Recientemente, esta situación puso en aprietos a Valve, cuyo Steam Machine se venderá por más de $1000 USD. Esto genera mucha incertidumbre entre los jugadores, pues se espera que el PlayStation 6 y Project Helix sean consolas bastante costosas.

Por ahora, ni Sony ni XBOX han confirmado detalles sobre su hardware de próxima generación, pero ya advirtieron que la crisis de memoria afectó sus planes. Rumores aseguran que los sistemas podrían retrasarse para mitigar los efectos negativos, aunque también hay reportes que aseguran que llegarán a finales de 2027.

La crisis de memoria hará que las próximas consolas sean costosas

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