El sector electrónico en todas sus ramas verá más aumentos de precio en el corto y mediano plazo. La crisis de las RAM y otras partes necesarias para la manufactura impacta a todas las compañías, incluso las más grandes como Apple.

Tim Cook, director general de la empresa de Cupertino, California, confirmó que viene aumento de precio para iPhone y otros productos de la marca.

Sin embargo, esto también es un mensaje para otras industrias, como la de los videojuegos, con 3 de sus más grandes compañías en planes de lanzamiento de hardware: Valve, Sony y Microsoft.

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iPhone y más productos de Apple serán más caros debido a la crisis de los precios de la RAM

Tim Cook confirma que viene aumento de precio de iPhone y más productos de Apple

Durante una entrevista exclusiva con The Wall Street Journal, Tim Cook, director general de Apple, reveló que el aumento de precio en los productos de la compañía es “inevitable”.

El jefe de Apple aseguró que en años recientes han hecho todo lo posible para evitar que el usuario final reciba el impacto por la crisis de la RAM y otras piezas. Sin embargo, señaló que la situación en el mercado se agravó y deben tomar una decisión importante.

Al respecto, el directivo declaró:

"Estamos haciendo todo lo posible para mitigar los enormes aumentos que se nos están transfiriendo, y tratamos de proteger a nuestros clientes de esos incrementos, pero la situación se volvió insostenible“.

'Tim Cook Says Apple Price Increases Are 'Unavoidable' Due to Memory Costs'



"We're doing our best to mitigate the huge increases that are being passed to us, and we've been trying to shield our customers from the increases, but the situation has become unsustainable."… pic.twitter.com/5PczAaju9i — Wario64 (@Wario64) June 17, 2026

El mensaje para la industria de los videojuegos no es alentador y menos para quienes gustan de las consolas

Las declaraciones de Tim Cook en torno al inminente aumento de precio de iPhone y otros productos de Apple también es un mensaje para otras industrias, como la de los videojuegos.

Los productos de Apple son consumidos por las masas, sus ventas son exorbitantes y ni siquiera eso garantiza que tengan un precio accesible al acercarse al mercado de la memoria en su estado actual.

En el caso de los videojuegos, esto resulta peor, pues ni Switch, PlayStation o XBOX venden las cantidades de un iPhone en cada iteración.

El sector de las consolas se enfrenta a retos para la fabricación pues el precio de la RAM está por los cielos y tiende a subir en los próximos meses.

El problema actual es que nos encontramos en un punto incómodo para quienes tienen planes de fabricar y lanzar hardware en los próximos meses o años.

Pese a la promesa de lanzar la Steam Machine este año, Valve sigue sin dar una fecha pues se dice que no encuentra un precio de RAM adecuado y analizan el costo final para el consumidor.

Sony trabaja en el PlayStation 6, mientras Microsoft hace lo propio con Project Helix. En el caso de XBOX, la compañía aceptó que analizan distintos escenarios para lograr un precio atractivo que genere interés en los jugadores, pero eso mismo representa un reto mayúsculo en estos días.

Nintendo, aún con Switch 2 en el mercado y con muy buenos resultados, no descarta más aumentos de precio para su actual consola.

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