Professor Layton and the New World of Steam confirma su fecha de lanzamiento y promete una nueva aventura llena de misteriosPor Dan Villalobos el
La espera por el regreso del famoso profesor terminará muy pronto
El Nintendo Direct de este 9 de septiembre tuvo una sorpresa muy especial para quienes disfrutan los juegos de misterio y acertijos. Después de varios años de espera, Professor Layton and The New World of Steam finalmente recibió una fecha de lanzamiento.
La nueva aventura llegará el 10 de diciembre a Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 y PC a través de Steam. Así, LEVEL-5 prepara el regreso de una de sus franquicias más queridas, con una historia completamente nueva y muchos misterios por resolver.
Un nuevo misterio para Layton y Luke
Professor Layton and The New World of Steam volverá a reunir al profesor Layton y a Luke para una aventura ambientada en Steam Bison. Esta ciudad destaca por su enorme desarrollo gracias a sus avanzadas máquinas de vapor.
La historia comenzará con un nuevo caso que llevará a ambos personajes a explorar esta peculiar región. Por supuesto, el misterio estará acompañado por los tradicionales acertijos que hicieron famosa a la franquicia.
Una franquicia que todavía tiene mucho que demostrar
Cabe mencionar que la serie Professor Layton cuenta con millones de juegos distribuidos a nivel mundial. Con semejante historial, el regreso del profesor representa una apuesta importante para LEVEL-5 y hay varios jugadores que ya lo desean.
Además, esta nueva entrega aprovechará las características de Nintendo Switch 2, pues LEVEL-5 mostró anteriormente controles tipo mouse mediante los Joy-Con 2. Esta función permitirá resolver algunos de los acertijos de una manera bastante particular.
Después de tantos años, Layton finalmente tiene una nueva misión. ¿Será The New World of Steam capaz de recuperar la magia de sus aventuras clásicas?
¿Esperabas una fecha para Professor Layton and The New World of Steam en este Direct? ¿Qué misterio o acertijo te gustaría encontrar en esta nueva aventura? Cuéntanos en los comentarios.
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