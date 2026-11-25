LO QUE DEBES SABER:

Sony registró una patente que sugiere la incorporación de un nuevo botón en el mando de la PlayStation 6

El mando permitiría configurar varios ajustes gráficos de forma simultánea, facilitando así la personalización de las preferencias visuales

La patente también describe una tecnología que ajusta la calidad gráfica de manera dinámica

Varias patentes de Sony nos han dado pistas sobre las innovaciones que ofrecerá el PlayStation 6 en su estreno. Algunos documentos también han revelado detalles sobre el posible control de la consola de nueva generación que, en teoría, sería el DualSense 2.

Una nueva patente acaba de compartir otro detalle muy interesante del mando, pues sugiere que incluirá un nuevo botón jamás visto en anteriores controles de PlayStation. Tendría una función bastante curiosa relacionada con el aspecto de los juegos que, sin duda, más de un entusiasta de los gráficos agradecerá.

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Patente da pistas sobre una nueva función del control del PlayStation 6

La próxima consola de Sony aún no tiene ventana de lanzamiento, pero muchos esperan que sea revelada en algún momento de 2027 y que llegue en 2028. La compañía se mantiene en silencio sobre sus planes para el PlayStation 6, pero varias de sus patentes han revelado algunas sorpresas que podría estar preparando.

Recientemente, salió a la luz un documento que revela nuevos detalles del que sería el control del PS6. Lo más interesante es que, supuestamente, el mando incluiría un nuevo botón con una función inesperada, relacionada con la configuración gráfica de los juegos.

El control tendría un botón dedicado que serviría para alternar entre los diversos modos de calidad gráfica que ofrecerá la consola. De esta forma, los jugadores podrían configurar de forma fácil y rápida el aspecto de los títulos en PS6, sin la necesidad de navegar entre menús.

La patente en cuestión describe “un dispositivo para cambiar rápidamente de forma manual entre modos de calidad”. El botón permitiría “cambiar de un primer modo de calidad a un segundo modo de calidad” de forma intuitiva y sin interrupciones.

La función del botón estaría relacionada con la tecnología de Calidad Visual Adaptativa que, según Wccftech, “toma 2 fotogramas consecutivos, calcula la diferencia pixel a pixel y selecciona una nueva configuración de renderizado basada en dicha diferencia”.

El control del PS6 permitiría a los jugadores configurar de forma simultánea varios valores de configuración gráfica. De esta manera, podrían elegir el modo de calidad que los deje más satisfechos, según sus gustos.

“El renderizador de la aplicación está configurado para renderizar en el primer modo de calidad y cambiar al renderizado en el segundo modo de calidad cuando se recibe la señal del botón dedicado del mando, y el renderizador está configurado para interpolar entre los valores de configuración de renderizado del primer y del segundo modo de calidad durante un período de tiempo antes de llegar a la configuración de renderizado del segundo modo de calidad”, se lee en la patente.

La patente también refiere una tecnología que detecta los cambios en la pantalla para ajustar la calidad de los gráficos. El objetivo sería conseguir una imagen más nítida cuando haya poca acción y un gameplay más fluido durante los combates, por ejemplo.

El control del PS6 podría tener un botón dedicado a la configuración gráfica de los juegos

¿Qué más sabemos sobre el control del PlayStation 6?

Otras patentes de Sony han revelado más pistas sobre la tecnología del control para el PS6. Sabemos que el mando podría facilitar las compras en la PlayStation Store, pues tendría tecnología para que simplemente acerquemos nuestro móvil y podamos hacer pagos sin pasos adicionales.

Asimismo, sabemos que el DualSense 2 podría tener un diseño bastante peculiar, pues podría funcionar sin botones tradicionales. Un documento mostró un control sin sticks, botones ni gatillos físicos, y detalló superficies táctiles capacitiva.

De esta forma, el mando funcionaría con una distribución virtual de botones, que lo convertiría en el control más ergonómico de PlayStation hasta la fecha. Es importante enfatizar que ninguna de estas novedades ha sido confirmada por Sony, así que las ideas podrían quedarse sólo en papel.

El mando para PS6 incluiría varias novedades inesperadas

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con el PlayStation 6.

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