LO QUE DEBES SABER:

Capcom retirará Exoprimal y todo su contenido de las tiendas digitales el próximo año. Los jugadores podrán seguir descargándolo y disfrutando de sus funciones en línea hasta el cierre de los servidores

Los servidores del juego dejarán de funcionar en septiembre de 2027 y después de la fecha ya no podrá jugarse

Aunque alcanzó el millón de jugadores tras su lanzamiento, Exoprimal no logró mantener una comunidad activa. En Steam registró un máximo de 4995 usuarios simultáneos, mientras que su actividad reciente cayó hasta apenas 18 jugadores

Capcom está por cumplir una década con éxito tras éxito de forma continua y la realidad es que la compañía japonesa ha hecho tan bien su trabajo que su único fracaso en todo este tiempo no impactará de forma negativa, aunque hay una mala noticia para los que sí lo juegan.

Hablamos de Exoprimal, el juego como servicio que combinó dinosaurios con una temática futurista, pero que fue incapaz de convencer al público. Sus pobres resultados en cuanto a número de usuarios no permiten su supervivencia y ya tiene los días contados.

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Exoprimal, juego como servicio de Capcom, será eliminado de las tiendas digitales

Dado el éxito que ha tenido con sus demás franquicias, Capcom se dio el lujo de probar suerte en el competido mundo de los juegos como servicio. Su propuesta fue Exoprimal, un juego de acción con temática de ciencia ficción y dinosaurios.

Aunque en su debut en 2023 logró 1 millón de jugadores sumando las distintas plataformas, esto solo duró un par de semanas y el número de usuarios cayó de forma dramática.

De acuerdo con datos de SteamDB, Exoprimal tuvo un pico máximo de 4995 usuarios en la plataforma de Valve. Actualmente solo tiene 18 jugadores.

Por medio de un comunicado, Capcom informó que el 30 de marzo de 2027 retirará de todas las plataformas digitales el juego, su DLC y todo el contenido relacionado. La compañía especificó que los jugadores podrán descargar el título y jugar en línea después de esa fecha y hasta que cierren los servidores.

End of Service Announcement



We regret to announce that #Exoprimal will be ending service as of Sep. 29 2027, 8pm PDT / Sep. 30 2027, 4am BST.



Thank you, Exofighters, for your support over the years. For more details, please visit the official website: https://t.co/0vmo3NjXuv pic.twitter.com/48paSq8gZF — Exoprimal (@exoprimal) November 25, 2026

¿Cuándo cerrarán los servidores del fallido juego como servicio de Capcom?

Posteriormente, Capcom informó que los servidores de Exoprimal ya tienen fecha para su cierre y después de que eso suceda no habrá forma de jugar.

La compañía japonesa informó que los servidores de este juego como servicio cerrarán el 29 de septiembre de 2027. Esto significa que los jugadores podrán disfrutar solo unos meses de esta experiencia en línea antes de que desaparezca para siempre.

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