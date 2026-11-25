LO QUE DEBES SABER:

Rockstar Games reveló algunas de las mecánicas, locaciones y minijuegos eliminados de GTA 6

Varias características fueron descartadas por limitaciones de tiempo o falta de impacto en el gameplay

Se especula que futuras actualizaciones o GTA Online reincorporen algunas de estas funciones

Grand Theft Auto VI (GTA 6) está repleto de actividades por disfrutar, pues Rockstar Games se aseguró de crear uno de los mundos abiertos más ambiciosos de la industria. Sin embargo, el estudio confesó recientemente que eliminó algunas mecánicas, locaciones y minijuegos, pues no cumplían con sus estándares de calidad.

Rob Nelson, jefe de desarrollo, y Scott Mitchell, productor de diseño, se sinceraron y revelaron algunas de las características que fueron eliminadas del título. La lista incluye locaciones que otros juegos de Rockstar sí tienen, minijuegos que estuvieron presentes en GTA V y varias mecánicas interesantes.

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Rockstar Games eliminó este contenido de la versión final de GTA 6

Jason Duval y Lucía Caminos tienen un sinfín de actividades por completar a lo largo y ancho de Leonida. La idea original de Rockstar era que el mundo del título ofreciera aún más pasatiempos para descansar de la vida criminal de los protagonistas.

En una charla con PC Games, Nelson y Mitchell revelaron que una de las actividades eliminadas de GTA 6 fueron las visitas al cine y teatros. La idea era recuperar estas locaciones que aparecen en Red Dead Redemption 2 y modernizarlas para Leonida; sin embargo, al final se descartaron.

Los desarrolladores explicaron que GTA 6 se quedó sin cines y teatros ya que la experiencia iba a ser poco interactiva y tenían el tiempo contado para hacerlo realidad. Luego de poner las cosas sobre la balanza, decidieron que no valía la pena.

Nelson también reveló que descartaron una mecánica para agacharse y gatear. Estaba pensada para incrementar el aspecto de sigilo de GTA 6, algo que el equipo entero de Rockstar quería hacer realidad, pero al final también fue descartado.

A diferencia de su antecesor, GTA 6 no ofrece la posibilidad de jugar tenis. La idea era recuperar el deporte como minijuego, pero algunos creativos no quedaron satisfechos con lo conseguido en GTA V. Por ello, prefirieron abandoanr la idea y enfocarse en otras mecánicas.

Otra mecánica eliminada de GTA 6 fue la posibilidad de amueblar y personalizar refugios, pero era un sistema bastante ambicioso que no fue posible incorporar para el lanzamiento. Rockstar también pensó en añadir crafteo, así que iba a existir una mecánica para fabricar objetos. Sin embargo, ambos elementos se quedaron fuera.

Rockstar tuvo que eliminar locaciones y mecánicas de GTA 6

¿GTA Online recuperará algunas mecánicas eliminadas?

Rockstar podría recuperar algunas de las locaciones y mecánicas descartadas en futuras actualizaciones, pero su oportunidad de oro es la llegada del nuevo GTA Online. De acuerdo con reportes, la modalidad en línea sería masiva y podría impactar en la popularidad de títulos como Fortnite.

Pistas sugieren que GTA Online llegaría en algún momento de 2027 y le daría un gran peso al contenido creado por la misma comunidad. Asimismo, sabemos que Rockstar apoyará de manera oficial el roleplay, pero también ofrecerá contenido original creado por sus desarrolladores.

Hay quienes creen que mecánicas como la personalización de refugios y el crafteo podrían llegar con el lanzamiento de GTA Online, pero son sólo especulaciones de la comunidad.

Rockstar podría aprovechar GTA Online para recuperar mecánicas y locaciones descartadas

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