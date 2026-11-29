LO QUE DEBES SABER:

PSA ha dejado de certificar cartas Pokémon de tipo Mega Hyper Rare (MHR) debido a la deficiente calidad de su superficie

El problema con las cartas MHR está relacionado con el deterioro de su superficie dorada

Esta suspensión en el servicio de certificación afecta únicamente a las cartas MHR en inglés

PSA devolverá sin certificar cualquier carta MHR que se envíe a partir de ahora

El problema parece estar vinculado al proceso de impresión de las cartas en inglés

Las cartas del Juego de Cartas Coleccionables de Pokémon (Pokémon TCG) se han vuelto coleccionables de alto valor dependiendo de su estado. Para asegurar su estado y la subida de precio, muchos las gradúan, pero hay un tipo de cartas que está tan mal hecho que la compañía más importante en esta industria ha dejado de aceptar solicitudes.

Es común que las cartas que salen de sobres no alcancen una calificación perfecta, pues pese a ser recién sacadas del empaque tienen imperfecciones de impresión o principalmente alineación. No obstante, no había pasado un caso tan grave como el que ahora se ve en las cartas de la categoría Mega Hyper Rares (MHR), que es la rareza más alta de sets contemporáneos, ya que su probabilidad de obtención de 1 en 1260 sobres o lo equivalente a 35 Booster Boxes. Para ponerlo en contexto, las cartas de rareza Special Illustration Rares (SIR) tienen una probabilidad de 1 en 101 sobres aproximadamente.

¿Por qué las cartas Mega Hyper Rares (MHR) de Pokémon TCG salen defectuosas?

Como es posible ver en los múltiples casos en línea, este tipo de cartas es susceptible a un deterioro de la superficie dorado de la carta que se deja ver como una especie de manchas que resta atractivo a la carta, y con ello valor.

Tan pronto como el primer set que las incluyó, Mega Evolution, se puso a la venta en septiembre de 2025 fans señalaron que las cartas de esta clase les salieron con inconsistencias en su superficie. Sin embargo, no fue sino hasta 1 año más tarde que Professional Sports Authenticator (PSA) decidió dejar de graduarlas.

Así lo confirmó la compañía a través de un comunicado en su sitio oficial, en el que deja claro que ya no aceptará solicitudes de graduación de cartas Mega Hyper Rares (MHR) de Pokémon TCG. Esta medida no sólo afectará a las 9 cartas ya disponibles desde su lanzamiento con el set Mega Evolution, sino también las de sets que se avecinan.

Las cartas doradas de Pokémon megaevolucionados tienen mala calidad (imagen: PSA)

PSA ya no graduará las cartas Mega Hyper Rares (MHR) de Pokémon TCG

De acuerdo con PSA, este problema hace que el acabado dorado se desvanezca y la intensidad varía según el tiempo e incluso hay unas que no muestran afectaciones. En otras palabras, bien pueden recibir una carta en excelentes condiciones y calificarla con un 10, pero con el tiempo deteriorarse y ya no reflejar la calificación que se le otorgó originalmente. Como esto está fuera de su control, la compañía ha dejado de aceptar solicitudes hasta que esto se resuelva.

Las cartas que acaban de enviarse para graduar no serán admitidas y se regresarán a sus dueños. Por otro lado, si alguien tiene duda sobre la calificación de una carta y solicita una revisión, debe considerar que PSA la calificará según la condición actual, por lo que si hay deterioro debería esperar una calificación más baja.

PSA ya no admitirá tipo raro de Pokémon TCG por mala calidad (imagen: Pokémon Card Collectors Philippines vía Facebook, PSA, LEVEL UP)

Por tanto, se espera que las cartas que alcanzaron a graduarse, incluso aún con deterioro, se vuelvan más caras.

Curiosamente, este problema sólo afecta a este tipo de cartas en inglés, mientras que las versiones en otros idiomas, por ejemplo el japonés por lo menos (Mega Ultra Rares o MUR). Lo que quiere decir que la compañía continuará graduando esta versión, insinuando que la culpa por la calidad de estas cartas es de la imprenta dedicada para las cartas en inglés o esta región del mundo.

The Pokémon Company no ha emitido comentario al respecto.

¿Qué opinas de la calidad deficiente de este tipo de cartas de Pokémon TCG? Cuéntanos en los comentarios.

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